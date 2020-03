Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le château de Matsuyama (Ehime)

Le château de Matsuyama est une perle rare : c’est l’un des 12 seuls châteaux du Japon qui conservent toujours leurs donjons d’origine. Il se trouve au sommet d'une colline de 132 mètres au milieu de la ville de Matsuyama, dans la préfcture d’Ehime. Au pied de l’édifice se trouve le parc Shiroyama et ses splendides cerisiers en fleurs. L'éclat des pétales roses persiste plus longtemps ici qu'ailleurs, puisque plusieurs variétés de cerisiers y sont présents. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

