Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Pasona Natureverse

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’architecture de ce pavillon évoque la coquille en spirale de l’ammonite, telle le cycle de la vie. À l’extrémité du toit se trouve Astro Boy, qui se chargera de guider le visiteur dans le bâtiment. Il pointe son doigt vers l’île d’Awaji, où est basée la grande entreprise japonaise de ressources humaines Pasona.

L’exposition se compose de trois zones, le « corps humain », « l’esprit et les liens » et « l’histoire de la vie ». On peut y observer entre autres le cœur iPS, qui présente un véritable cœur en train de battre, ainsi que l’Arbre de l’évolution de la vie, qui exprime les possibilités de l’être humain, la magnificence de la nature et la dynamique de l’évolution.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)