Visite de l’Expo universelle d’Osaka 2025 : le pavillon Gundam Next Future

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

La statue grandeur nature de 17 mètres, située en face du pavillon, adopte une pose distinctive : le genou à terre, un bras levé haut dans les airs. Cette gestuelle symbolique représente l’idée de se tourner vers toutes les possiblités technologiques et scientifiques qu’offre l’avenir, comme par exemple la vie dans l’espace.

Le film à l’intérieur du pavillon se déroule en 2150 après J.-C. Le récit suit un groupe de touristes au départ de l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’Expo, venus visiter la gigantesque station spatiale Star Jaburo. Le voyage est guidé par le petit robot Haro, qui introduit les visiteurs aux fameux mobile suits, des robots permettant de se déplacer dans l’espace. Cependant, une anomalie inattendue survient lors d’une opération de retrait de débris spatiaux, entraînant les touristes dans une crise imprévue.

Le pavillon propose des images en haute résolution sur un écran géant de 18 mètres de profondeur et de 8 mètres de hauteur, tandis que la technologie haptique de Sony, intégrée au sol, transmet des vibrations à travers le corps afin de renforcer l’expérience immersive. Grâce à cette combinaison, les visiteurs pourront s’immerger pleinement dans l’univers de Gundam.

(Reportage et texte : Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photos : Kuroiwa Masakazu/96BOX et Nippon.com)