Douze événements de l’été 2026 au Japon

Les endroits à visiter à tout prix !

Visiterle Japon

Feux d’artifice, champs de fleurs, festivals traditionnels et expositions consacrées aussi bien à l’art classique qu’aux Tamagotchi : voici une sélection d’événements à ne pas manquer au Japon durant l’été 2026.

Se préparer à la chaleur avant de partir en visite

Si le Japon accueille des visiteurs toute l’année, il faut garder à l’esprit que les températures estivales peuvent être particulièrement élevées, surtout en juillet et en août. Pour profiter pleinement des manifestations en extérieur, il est recommandé de bien s’hydrater, de faire des pauses à l’ombre et de se protéger du soleil à l’aide d’un chapeau ou d’une ombrelle. Les événements organisés en intérieur ou en soirée constituent également d’excellentes alternatives.

L’Étang bleu de Biei (mi-mai à début juin)

Situé dans la commune de Biei, à Hokkaidô, l’Étang bleu doit son nom à l’extraordinaire couleur azur de ses eaux, particulièrement éclatante au début de l’été. Ce phénomène est apparu vers 1990 à la suite de travaux destinés à prévenir l’érosion de la rivière Biei, qui ont modifié le cours de l’eau. Le mélange entre les eaux souterraines riches en aluminium et celles de la rivière voisine produit un bleu lumineux lorsque la lumière du soleil s’y reflète. La période idéale pour admirer ce spectacle s’étend de mai au début du mois de juin, lorsque les journées ensoleillées sont les plus nombreuses. La couleur est particulièrement visible vers midi, lorsque le soleil est au plus haut.



(Pixta)

Festival Hyakumangoku de Kanazawa (5 au 7 juin)

Ce grand festival commémore l’entrée historique de Maeda Toshiie au château de Kanazawa en 1583, événement marquant la fondation du domaine de Kaga. Le terme « Hyakumangoku » fait référence à la richesse légendaire du domaine, estimée à un million de koku, une unité correspondant à environ 180 litres de riz. Parmi les temps forts figurent une impressionnante parade de samouraïs, des démonstrations acrobatiques sur échelles ainsi que des danses traditionnelles du lion.

Site officiel : https://100mangoku.net/foreign/



(© Gouvernement municipal de Kanazawa)

Exposition Tamagotchi (6 au 28 juin)

Cette exposition célèbre les trente ans du lancement du célèbre Tamagotchi, apparu en 1996. Véritable phénomène de société au Japon, notamment auprès des lycéennes, il a ensuite conquis le monde entier. Organisée dans le complexe commercial Sapporo Factory, l’exposition revient sur trois décennies d’histoire tout en proposant diverses expériences immersives. Les visiteurs doivent réserver leur créneau horaire à l’avance. L’exposition poursuivra ensuite sa tournée dans plusieurs villes japonaises jusqu’à l’hiver 2027.



(© Bandai)

Festival des hortensias de Shingû (13 au 30 juin)

Organisé dans le village-jardin des hortensias de Shingû, dans les montagnes de la ville de Shikokuchûô (préfecture d’Ehime), ce festival met en valeur quelque 20 000 hortensias qui fleurissent sur les pentes montagneuses. Les visiteurs peuvent emprunter un monorail spécialement mis en service pendant la période du festival pour admirer ce panorama spectaculaire.



(© Association de tourisme de la ville de Shikokuchûô)

Nagoshi no Harae (30 juin)

Cette cérémonie de purification marque la fin du premier semestre de l’année. Dans de nombreux sanctuaires japonais, un grand anneau appelé chinowa, tressé à partir de roseaux, de paille ou d’autres végétaux, est installé. Les fidèles le traversent afin de se purifier symboliquement et de prier pour rester en bonne santé durant la seconde moitié de l’année.



(À gauche) Au sanctuaire Hikawa d’Akasaka, à Tokyo, les visiteurs doivent traverser l’anneau de purification chinowa à trois reprises en suivant un parcours en forme de huit. Photographie prise en juin 2023 (Jiji). (À droite) Un chinowa est représenté dans la série Cent vues du mont Fuji, de Hokusai. (Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)

Festival Fûchin Taisha (5 juillet)

Organisé au sanctuaire Tatsuta Taisha, dans la ville de Sangô (préfecture de Nara), ce festival consacré aux divinités du vent remonte au règne de l’empereur Tenmu, au VIIe siècle. Il est traditionnellement associé aux prières pour de bonnes récoltes ainsi que pour la protection contre les tempêtes et les inondations. L’événement est notamment célèbre pour ses danses kagura et son spectaculaire feu d’artifice, accompagné de colonnes de flammes s’élevant dans le ciel nocturne.



(© Office de tourisme de Nara)

Festival des chars de Sawara (10 au 12 juillet)

Dans les rues du quartier historique de Sawara, à Katori (préfecture de Chiba), d’imposants chars en bois de zelkova transportent des figurines géantes atteignant quatre mètres de hauteur. Ce festival fait partie des fêtes de chars japonaises inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Les virages brusques effectués par les chars au cours du défilé constituent l’un des moments les plus impressionnants du spectacle.



(© Gouvernment municipal de Katori)

Les lotus des lacs Izunuma et Uchinuma (mi-juillet)

Des promenades en bateau permettent d’admirer les vastes champs de lotus qui recouvrent les lacs Izunuma et Uchinuma, situés entre les villes de Kurihara et Tome (dans la préfecture de Miyagi). Entourés de fleurs en pleine floraison, de nombreux visiteurs décrivent une sensation proche de celle d’un paradis bouddhique. Pour profiter du plus beau spectacle, il est conseillé de venir tôt le matin, lorsque les fleurs sont entièrement ouvertes.



(Jiji)

Les trésors japonais du British Museum à Tokyo (25 juillet au 18 octobre)

Le British Museum conserve près de 40 000 œuvres japonaises, parmi lesquelles figurent de nombreuses estampes ukiyo-e et d’autres pièces acquises au XIXe siècle. Cette exposition, organisée au Musée métropolitain d’art de Tokyo, présentera une sélection d’œuvres mettant l’accent sur les paravents, les rouleaux suspendus et les rouleaux illustrés de l’époque d’Edo (1603-1868). Des créations de huit grands maîtres de l’ukiyo-e seront également exposées, notamment Utamaro, Sharaku, Hokusai et Hiroshige.

Site officiel : https://www.tobikan.jp/en/exhibition/2026_britishmuseum.html



La princesse Takiyasha et le spectre squelette, d’Utagawa Kuniyoshi, 1845–46. (© The Trustees of the British Museum)



La Grande Vague de Kanagawa de la série des Trente-six vues du mont Fuji, de Katsushika Hokusai (circa 1831). (© The Trustees of the British Museum)

Festival des feux d’artifice de Nagaoka (2 et 3 août)

Créé en 1946 dans le cadre de la reconstruction d’après-guerre et en hommage aux victimes du bombardement aérien du 1er août 1945, ce festival de la préfecture de Niigata est aujourd’hui l’un des plus célèbres du Japon. Depuis 1947, il se déroule les 2 et 3 août. Parmi les spectacles emblématiques figurent un feu d’artifice géant dont l’explosion atteint jusqu’à 650 mètres de diamètre, ainsi que le célèbre « Phoenix », une fresque pyrotechnique s’étendant sur près de deux kilomètres.



(© Association préfectorale du tourisme de Niigata)

Festival Suhôtei (7 au 13 août)

Organisé au sanctuaire Iminomiya de Shimonoseki (dans la préfecture de Yamaguchi), ce festival remonterait à près de 1 800 ans. Selon la tradition, il commémore une victoire légendaire de l’empereur Chûai contre des oni, les démons du folklore japonais. Les hommes portent d’immenses perches de bambou de 30 mètres de long pesant près de 100 kilos, tandis que les femmes défilent avec des lanternes accrochées à des branches de bambou autour de la « pierre des oni » du sanctuaire. Longtemps méconnu en dehors de la région, l’événement gagne aujourd’hui en popularité grâce aux réseaux sociaux et attire chaque année davantage de visiteurs étrangers.



(© Association préfectorale du tourisme de Yamaguchi)

Concours national de feux d’artifice d’Ômagari (29 août)

Les meilleurs artificiers du pays se retrouvent à Daisen (dans la préfecture d’Akita), pour cette prestigieuse compétition. Il s’agit du seul concours japonais comportant une catégorie de feux d’artifice diurnes, où la fumée et les couleurs remplacent les effets lumineux habituels. Dans la catégorie nocturne, les participants présentent d’abord deux obus répondant à des critères stricts de taille, avant de proposer un spectacle libre d’environ deux minutes et demie.

Site officiel : https://www.omagari-hanabi.com/en/overview/summer



(© Organisation pour la promotion du tourisme du Tôhoku)

(Photo de titre : le festival de feu d’artifices de Nagaoka © Association préfectorale du tourisme de Niigata)