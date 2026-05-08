« Journée de canicule extrême » : un nouveau vocabulaire brûlant pour l’été au Japon

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L’Agence météorologique japonaise utilisera désormais le terme kokushobi (journée de canicule extrême) pour désigner les journées où la température atteint ou dépasse 40 °C. Le record de chaleur au Japon, de 41,8 °C, a été enregistré en août 2025.

Un nouveau vocabulaire

Le 17 avril, l’Agence météorologique japonaise a officiellement adopté le terme kokushobi (journée de canicule extrême) pour qualifier les journées dont la température maximale atteint au moins 40 °C. La JMA (Association météorologique du Japon), une organisation privée, utilisait déjà cette appellation depuis 2022, contribuant à la populariser suffisamment pour qu’elle arrive en tête d’un sondage organisé par l’agence afin de choisir une dénomination officielle en japonais.

Les termes de la JMA pour désigner les journées d’été

40 °C+ Kokushobi (酷暑日; journée de canicule extrême) 35 °C+ Môshobi (猛暑日; journée de canicule) 30 °C+ Manatsubi (真夏日; journée de plein été) 25 °C+ Natsubi (夏日; journée d’été)

Les températures élevées observées dans tout le pays cette année ont entraîné une floraison des cerisiers environ une semaine à dix jours plus tôt que d’ordinaire dans de nombreuses régions. Le 11 avril, une température de 30,3 °C a été enregistrée dans l’arrondissement de Suruga, à Shizuoka, marquant la première « journée de plein été » de l’année sur l’île principale de Honshû.

Le graphique des températures moyennes d’avril à Tokyo depuis 1876 montre une hausse constante. Jusqu’aux années 1980, on ne comptait en avril généralement qu’un ou deux natsubi (jours où la température atteint au moins 25 °C), mais leur nombre a fortement augmenté ces dernières années.

Dans ses prévisions pour la période d’avril à juin, publiées le 24 mars, l’Agence météorologique japonaise prévoit des températures élevées à l’échelle nationale, en raison notamment du changement climatique. Le 5 août 2025, un nouveau record national de 41,8 °C a été enregistré à Isesaki, dans la préfecture de Gunma. Alors que les températures moyennes devraient à nouveau dépasser les normales à l’été 2026, l’agence appelle la population à se préparer à des épisodes de chaleur intense et extrême.

Le sondage visant à nommer les journées dépassant 40 °C, organisé du 27 février au 29 mars avec 13 propositions, a vu kokushobi (酷暑日, journée de canicule extrême) recueillir 202 954 voix, soit plus de trois fois le nombre obtenu par chô-môshobi (超猛暑日, journée de très grosse canicule), arrivé en deuxième position avec 65 896 voix. Parmi les suggestions libres figuraient également des appellations évoquant une « journée de chaleur dangereuse » ou une « journée à rester chez soi ».

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)