« Journée de canicule extrême » : un nouveau vocabulaire brûlant pour l’été au Japon

« Journée de canicule extrême » : un nouveau vocabulaire brûlant pour l’été au JaponEnvironnement
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Un nouveau vocabulaire
Le 17 avril, l’Agence météorologique japonaise a officiellement adopté le terme kokushobi (journée de canicule extrême) pour qualifier les journées dont la température maximale atteint au moins 40 °C. La JMA (Association météorologique du Japon), une organisation privée, utilisait déjà cette appellation depuis 2022, contribuant à la populariser suffisamment pour qu’elle arrive en tête d’un sondage organisé par l’agence afin de choisir une dénomination officielle en japonais.
Les termes de la JMA pour désigner les journées d’été
|40 °C+
|Kokushobi (酷暑日; journée de canicule extrême)
|35 °C+
|Môshobi (猛暑日; journée de canicule)
|30 °C+
|Manatsubi (真夏日; journée de plein été)
|25 °C+
|Natsubi (夏日; journée d’été)
Les températures élevées observées dans tout le pays cette année ont entraîné une floraison des cerisiers environ une semaine à dix jours plus tôt que d’ordinaire dans de nombreuses régions. Le 11 avril, une température de 30,3 °C a été enregistrée dans l’arrondissement de Suruga, à Shizuoka, marquant la première « journée de plein été » de l’année sur l’île principale de Honshû.
Le graphique des températures moyennes d’avril à Tokyo depuis 1876 montre une hausse constante. Jusqu’aux années 1980, on ne comptait en avril généralement qu’un ou deux natsubi (jours où la température atteint au moins 25 °C), mais leur nombre a fortement augmenté ces dernières années.
Dans ses prévisions pour la période d’avril à juin, publiées le 24 mars, l’Agence météorologique japonaise prévoit des températures élevées à l’échelle nationale, en raison notamment du changement climatique. Le 5 août 2025, un nouveau record national de 41,8 °C a été enregistré à Isesaki, dans la préfecture de Gunma. Alors que les températures moyennes devraient à nouveau dépasser les normales à l’été 2026, l’agence appelle la population à se préparer à des épisodes de chaleur intense et extrême.
Le sondage visant à nommer les journées dépassant 40 °C, organisé du 27 février au 29 mars avec 13 propositions, a vu kokushobi (酷暑日, journée de canicule extrême) recueillir 202 954 voix, soit plus de trois fois le nombre obtenu par chô-môshobi (超猛暑日, journée de très grosse canicule), arrivé en deuxième position avec 65 896 voix. Parmi les suggestions libres figuraient également des appellations évoquant une « journée de chaleur dangereuse » ou une « journée à rester chez soi ».
Données utilisées
- Rapport sur l’introduction du nouveau terme kokushobi, et les prévisions météo d’avril à juin (en japonais), par l’Agence météorologique japonaise.
(Photo de titre : Pixta)