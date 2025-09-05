L’été 2025 au Japon, le plus chaud jamais enregistré depuis 1898

Japan Data

L’Agence météorologique du Japon rapporte que cet été 2025 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1898. Voyons l’évolution des écarts de températures moyennes sur l’Archipel.

En 2025, le Japon a connu son été le plus chaud. Selon l’Agence météorologique du Japon, la température moyenne pour la période allant de juin à août est la plus forte jamais homologuée depuis 1898. Plus précisément, elle a été de 2,36 °C supérieure à la moyenne sur 30 ans (1991-2020). Le précédent record était de 1,76 °C, enregistré pour l’année 2023 et 2024.

Les vents d’ouest ont soufflé plus au nord que d’habitude cet été, et l’air chaud a ainsi recouvert une grande partie du pays. Parmi les 153 points d’observation du Japon qui ne sont que très peu impactés par l’environnement urbain, 132 d’entre eux ont enregistré les températures moyennes les plus élevées.

En juin, la hausse des moyennes saisonnières par rapport à une année ordinaire a été de 2,34 °C, en juillet, de 2,89 °C, et en août, de 1,84 °C.

Avec une température record de 41,8 °C enregistrée le 5 août à Isesaki, dans la préfecture de Gunma, le nombre total de jours où la température a dépassé 40 °C dans tout le pays s’est élevé à 9, ce qui constitue un record depuis 2010, année à partir de laquelle les comparaisons sont possibles.

