L’une des rares préfectures japonaises sans littoral, Gunma se trouve au nord-ouest de Tokyo. Elle abrite le volcan Asama et de nombreuses sources thermales réputées.

Gunma fait partie des huit préfectures du Japon sans littoral. La capitale, Maebashi, ainsi que Takasaki, sa plus grande ville, sont situées sur la partie est de la plaine du Kantô. Le sud, l’ouest et le nord de Gunma sont en revanche couverts de montagnes escarpées qui s’étendent jusqu’aux préfectures avoisinantes de Niigata, Nagano et Saitama.

La préfecture de Gunma en bref

Établie en 1876 (anciennement la province de Kôzuke)

Capitale : Maebashi

Population : 1 939 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 6 362 km2

Sa proximité avec Tokyo fait de Gunma une destination de choix pour les touristes en toute saison. En été, ils viennent profiter des activités en plein air tels que le rafting en eau vive à Minakami et les randonnées dans les marais d’Oze. En hiver, les skieurs et snowboardeurs profitent des nombreuses stations de ski peu fréquentées. Mais avant tout, ce sont les onsen, les stations thermales autour de Kusatsu et Ikaho, qui attirent les visiteurs. (Voir notre article : À travers les meilleures sources thermales du Japon [11] : Kusatsu, à Gunma)



La source thermale de Kusatsu est réputée pour le yumomi, où des femmes balayent vigoureusement le bain avec des planches en bois pour abaisser la température de l’eau.

Si Gunma n’est pas connue pour sa production de riz à cause de ses hivers froids, secs et son terrain montagneux, la préfecture fait partie des dix plus gros producteurs du Japon de légumes et de bétail, ainsi que de vers à soie. La région est également la première productrice de konjac (konnyaku), l’un des principaux ingrédients du pot-au-feu oden, et de fèves de soja edamame, ainsi que deuxième en production de chou.

La Filature de soie de Tomioka et sites associés ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2014, symbolisant l’entrée du pays dans la modernisation et l’industrialisation à partir de la fin du XIXè siècle. Tomioka est devenu un grand centre de sériciculture et a transformé le Japon en un producteur de soie à l’échelle internationale.

Situé sur la frontière avec la préfecture de Nagano, le mont Asama, à 2 568 mètres d’altitude, est le volcan le plus actif de l’île de Honshû. L’éruption spectaculaire de 1783 qui dura quatre longs mois fit fait plus d’un millier de morts et provoqua des dégâts considérables. (Voir notre article : Un village japonais victime de la rage destructrice du mont Asama)



Un temple situé sur le versant nord du mont Asama , en plein dans le champ de lave créé suite à l’éruptionde 1783. (Pixta)



La mascotte préfectorale, Gunma-chan, est censée représenter un cheval (le « ma » de Gunma veut dire cheval). Dans le passé, la région a en effet été une grande terre d’élevage de chevaux. (Jiji)

Personnalités originaires de Gunma

Nakasone Yasuhiro (1918-2019) : Homme politique et Premier ministre du Japon de 1982 à 1987. Il a œuvré à améliorer les relations du Japon avec l’Union soviétique et la Chine, tout en restant proche des États-Unis. Il s’entendait si bien avec le président Ronald Reagan qu’on parlait de l’amitié « Ron-Yasu ». Sur le plan national, c’est son administration qui a travaillé à privatiser des organismes nationaux tels les chemins de fer de Japan National Railways et le service des postes et téléphone de Nippon Telegraph and Telephone (NTT). (Voir notre article lié)

Mikuni Rentarô (1923-2013) : Acteur. Il est apparu dans plus de 150 films durant ses 60 ans de carrière et a été nominé dix fois pour un prix de la Japan Academy, avec trois victoires. La Harpe de Birmanie (1956) et Kwaidan (1964) figurent parmi ses rôles les plus connus.

(Photo de titre : la source thermale d’Ikaho est connue pour l’apparence de ses auberges, dont on dit qu’elle aurait inspiré Miyazaki Hayao dans Le Voyage de Chihiro. Pixta)