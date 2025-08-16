De l’importance de rester au frais : quelques articles utiles contre les chaleurs de l’Archipel

D’année en année, les entreprises japonaises redoublent d’imagination pour proposer des articles permettant de faire face à la chaleur. Nous jetons un coup d'œil sur quelques-uns des produits les plus populaires et pratiques en vente aujourd’hui.

Glacières de cou

Les glacières pour le cou ont cet avantage d’être peu onéreuses et de ne pas utiliser de batterie. Elles fonctionnent sur le même principe que les poches de gel, mais sont remplies d’un liquide spécial qui gèle à 28 ° C dans les modèles les plus courants. Elles peuvent être recongelés en les plongeant dans de l’eau froide ou simplement en les gardant dans une pièce climatisée. Ainsi, même si elles se réchauffent pendant que vous êtes à l’extérieur, elles peuvent retrouver leur état initial dans un café, une gare ou un magasin par exemple.

De nombreuses personnes réfrigèrent ou congèlent ces glacières avant de les utiliser, mais même à des températures ambiantes élevées, elles peuvent soulager la chaleur en refroidissant les vaisseaux sanguins du cou et réduire donc efficacement la température corporelle. Elles sont également sans danger pour les enfants et les personnes âgées.



Les Japonais sont nombreux à utiliser la glacière. (Pixta)

Ventilateurs portables

Popularisés d’abord en Chine et en Corée du Sud, les ventilateurs portables ont commencé à être adoptés au Japon vers 2018. Au début, il ne s’agissait que de versions miniatures de ventilateurs ordinaires, mais ils ont progressivement évolué pour intégrer de nouvelles fonctions. L’année dernière, les ventilateurs équipés de « plaques de refroidissement » ont fait sensation. Il s’agit de plaques métalliques qui utilisent l’effet Peltier de refroidissement thermoélectrique pour réduire rapidement la température d’environ 13° C lorsqu’elles sont appliquées sur le cou, et elles agissent en une puissante combinaison avec la brise du ventilateur.



Certaines versions du ventilateur portable permettent de l’accrocher à une ombrelle (à droite) ou un sac à dos. (Photo avec l’aimable autorisation de Elecom)

Serviettes et lingettes rafraîchissantes

Qu’il est difficile de supporter cet excès de transpiration en arrivant à la gare, au bureau ou à l’école… C’est là que les serviettes et les lingettes rafraîchissantes arrivent à la rescousse. Elles permettent non seulement d’éliminer la sueur, mais également de fournir un effet de refroidissement par évaporation grâce à leur composant alcoolisé. Elles contiennent généralement aussi du menthol ou d’autres ingrédients parfumés rafraîchissants. Mais ces articles peuvent cependant ne pas convenir aux enfants ou aux personnes à la peau sensible.



Ces types d’articles peuvent se retrouver dans les supérettes, les drugstores et les pharmacies. (Photo : Nippon.com)

(Article rédigé par Nippon.com. Photo de titre : Pixta)