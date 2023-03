« Hitome senbon » : le panorama incontournable des cerisiers du mont Yoshino

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Le mont Yoshino, situé au centre de la préfecture de Nara, est riche en merveilles naturelles. Inscrit en 2004 au patrimoine mondial de l’Unesco, parmi les « sites sacrés et chemins de pèlerinage dans les monts Kii », il est connu pour ses essences boisées variées et comme haut lieu du shugendô, une tradition spirituelle millénaire. Mais ce qui nous intéresse plus que tout dans cet article, ce sont les innombrables cerisiers qui s’étalent à perte de vue sur les flancs des collines. La floraison a lieu de la fin mars à la mi-avril sur plusieurs niveaux d’altitude.

Hitome senbon, « mille arbres en un regard »

Le mont Yoshino est renommé depuis toujours pour ses cerisiers en fleur. On retrouve des poèmes chantant les louanges des cerisiers de Yoshino déjà au début du Xe siècle, dans le recueil de poésie impériale Kokin wakashû.



Sur le mont Yoshino fleurissent environ 30 000 cerisiers de près de 200 variétés, majoritairement des shiro-yamazakura, des cerisiers de montagne sauvages.

Hitome senbon, qui signifie « mille arbres en un regard », est l’expression que les Japonais emploient pour décrire la vue imprenable des cerisiers en fleurs du mont Yoshino depuis le sanctuaire Yoshimizu. On appelle les arbres qui sont à basse altitude les « mille arbres d’en bas » (shimo senbon), suivis des « mille arbres du milieu » (naka senbon), les « mille arbres d’en haut » (kami senbon) et les « mille arbres au loin » (oku senbon) au fur et à mesure qu’ils s’éloignent vers l’horizon. Les premières fleurs apparaissent vers le bas, et puis la nuée rose monte doucement vers les sommets.

La vue imprenable depuis le sanctuaire Yoshimizu



Le spectacle des hitome senbon, vu du sanctuaire Yoshimizu, ravit les photographes.

La terrasse panoramique d’Onodachi-ato est située près du parking des visiteurs, près de la partie des « mille arbres d’en bas ». Le nom officiel, Shôken Kôtaigô Onodacho-ato, vient de l’impératrice douairière Shôken (1849-1914), veuve de l’empereur Meiji, qui a admiré les cerisiers depuis ce lieu. Avec ses bancs rustiques, la terrasse permet aussi aux visiteurs de se reposer un peu.



Une stèle à la mémoire de l’impératrice douairière Shôken



La vue des « mille arbres d’en bas »



L’aire de repos au niveau des « mille arbres d’en bas »est gratuite.

La zone des « mille arbres du milieu »se situe à proximité du sanctuaire Yoshimizu, inscrit au patrimoine de l’Unesco. Depuis l’édifice, il est possible d’admirer les cerisiers de la zone des « mille arbres du milieu »et des « mille arbres d’en haut ».



Depuis le sanctuaire Yoshimizu, le spectacle époustouflant de toute une montagne couverte d’arbres en fleur.

L’endroit idéal pour admirer la zone des « mille arbres d’en haut » est la terrasse panoramique de Hana-yagura, considérée comme l’un des plus beaux points de vue du mont Yoshino. Le paysage féérique s’étend jusqu’au mont Kongô, à la frontière des préfectures de Nara et d’Osaka. S’il faut prendre un chemin très pentu pour profiter du paysage, on oublie vite la fatigue une fois arrivé. La zone des « mille arbres au loin », où se trouve le temple Kinpu-ji et où on dit que le poète Sagyô (1118-1193) a vécu, est considéré comme un lieu rempli d’énergie positive (power spot). Des douzaines de cerisiers yamazakura ont été plantés aux alentours.



Le panorama des environs de la terrasse panoramique de Hana-yagura, à 600 mètres d’altitude.

Et à défaut de pouvoir ramener un cerisier en souvenir, rabattons-nous sur la spécialité sucrée du mont Yoshino : le yamazakura yôkan. La friandise est composée d’une couche supérieure de gélatine au goût de fleur de cerisier, de la fécule de kuzu au centre, et à la base, un mélange de haricots rouges azuki, de poudre de thé vert et de fleurs et feuilles de cerisier fraiches. Tout est fait main et le goût est exquis !



Le yamazakura yôkan, un plaisir pour les yeux et la bouche

Mont Yoshino

Lieu : Yoshino-chô, Yoshino-gun, préfecture de Nara

Accès : par train rapide sur la ligne Kintetsu. Environ 1 heure et 40 minutes de la gare de Kyoto jusqu’à la gare de Yoshino, ou 1 heure et 15 minutes de la gare Abenobashi d’Osaka jusqu’à la gare de Yoshino

Site Internet : Office de Tourisme du mont Yoshino (en japonais)

(Reportage et texte de Kuroiwa Masakazu, de 96Box. Photo de titre : vue depuis le sanctuaire Yoshimizu)