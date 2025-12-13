L’importance des cadeaux saisonniers au Japon, « chûgen » et « seibo »

Les règles de savoir-vivre au Japon

Au Japon, la coutume est d’envoyer des cadeaux au cœur de l’été (appelés chûgen) et à la fin de l’année (seibo). D’où vient cette tradition et quelles sont les périodes appropriées en fonction des régions ?

Des offrandes aux ancêtres jusqu’aux stratégies commerciales

Il est de coutume au Japon d’exprimer sa gratitude en offrant, à la mi-été (chûgen) et en fin d’année (seibo), des présents à la famille, aux proches et aux personnes envers qui l’on a une dette de reconnaissance. Les entreprises établissent souvent une liste de leurs clients et envoient des cadeaux en masse, ce qui peut surprendre les non-Japonais lorsqu’un présent arrive soudainement à leur porte ! Cette pratique trouve son origine dans les offrandes de fruits ou de saké destinées aux ancêtres.



Pour rester au plus près de la tradition, les cadeaux saisonniers doivent être remis en main propre, le donateur exprimant directement les salutations appropriées à la saison. (© Pixta)

Au Japon, il existe l’ancienne coutume d’accueillir les esprits des ancêtres à la maison lors de l’O-bon, qui tombe le quinzième jour du septième mois selon l’ancien calendrier luni-solaire. Les familles se réunissent chez elles ou dans la résidence de la famille principale, et les voisins échangent entre eux leurs offrandes. En Chine, cette date coïncide avec la naissance de Chûgen, une divinité taoïste, célébrée avec des offrandes lors de cérémonies destinées à absoudre les fautes. Le mot chûgen a été intégré aux coutumes liées à l’O-bon et a progressivement pris le sens de « cadeaux en tant qu’offrandes ».

Le seibo trouve ses racines dans les cérémonies du Nouvel An de l’époque Muromachi (1333-1568). Puisque les familles accueillaient également les esprits des ancêtres dans leur maison à cette période, les proches et voisins se réunissaient pour apporter des offrandes à la fin de l’année. En pratique, cela revenait à offrir des présents aux aînés de la famille, qui étaient ensuite partagés entre tous.

Ces coutumes ont changé radicalement en entrant dans l’époque Edo (1603-1868). Les commerçants réglaient alors leurs comptes deux fois par an, au cœur de l’été et en fin d’année, et commençaient à profiter de ces occasions pour offrir des cadeaux à leurs meilleurs clients afin de les remercier de leurs affaires. À l’époque moderne, les grands magasins ont lancé des campagnes estivales et hivernales encourageant les clients à offrir des présents aux personnes auxquelles ils étaient redevables durant l’année, et la pratique d’offrir des cadeaux aux professeurs respectés, supérieurs hiérarchiques ou clients professionnels s’est répandue dans tout le pays.



Les périodes les plus lucratives pour les grands magasins sont la mi-été et la fin de l’année. Ici, un grand magasin expose des articles qui peuvent servir de cadeaux seibo pour les fêtes de fin d’année. (© Jiji)

Quand envoyer ces cadeaux

Les aliments (nouilles sèches, assaisonnements, fruits, confiseries, boissons, etc…) constituent la base des cadeaux d’été et d’hiver. Beaucoup de familles déposent d’abord les présents reçus sur l’autel bouddhique de la maison, vestige de l’époque où ces cadeaux étaient offerts aux ancêtres. D’autres produits de consommation courante, comme le savon ou la lessive, sont également appréciés, car ils témoignent de l’attention du donateur en offrant des biens utiles au quotidien, afin de ne pas imposer de charge excessive au destinataire.



Les nouilles sômen sont un cadeau d’été classique. Servies froides et accompagnées de condiments, elles constituent un repas savoureux par temps chaud. (© Pixta)

Les périodes d’envoi des cadeaux chûgen varient considérablement selon les régions, et si possible, il convient de les expédier pendant la période appropriée. Les cadeaux seibo sont généralement envoyés jusqu’à la mi-décembre, lorsque commencent les préparatifs du Nouvel An, mais de nos jours, ils sont envoyés de plus en plus tôt chaque année. Une exception existe pour les aliments frais destinés à être consommés au Nouvel An : ceux-ci peuvent être envoyés fin décembre, mais dans ce cas, il est préférable de vérifier au préalable si le destinataire risque d’être absent pendant les fêtes.

Si l’on suit la tradition le plus fidèlement possible, les cadeaux doivent être remis en personne. Il est cependant devenu fréquent d’envoyer les présents via les grands magasins, ou des sites de vente en ligne. Il est toutefois recommandé d’envoyer une lettre séparée afin d’informer le destinataire de l’envoi, et pour exprimer sa gratitude ou pour donner des nouvelles. Si la période recommandée pour offrir le cadeau est dépassée, le message inscrit sur l’emballage doit porter les mots shochû-mimai (« salutations estivales ») ou zansho-mimai (« salutations de fin d’été ») pour un cadeau d’été, et o-nenga (« salutations de Nouvel An ») ou kanchû-mimai (« salutations hivernales ») pour un cadeau d’hiver.

Messages lorsque la période de chûgen est passée : Shochû-mimai : jusqu’aux environs du 7 août

Zansho-mimai : jusqu’aux environs du 7 septembre Messages lorsque la période de seibo est passée : O-nenga : du 1ᵉʳ au 7 janvier (jusqu’au 15 janvier dans le Kansai)

Kanchû-mimai : jusqu’aux environs du 4 février

Le papier qui porte ces messages est imprimé de cordelettes décoratives mizuhiki et d’un noshi représentant une offrande d’ormeau séché, symboles traditionnels qui expriment des vœux de bonheur pour le destinataire. La boîte contenant le cadeau est toujours emballée de manière impeccable (une caractéristique essentielle de la culture du cadeau au Japon). Les grands magasins peuvent utiliser un papier plus facile à retirer, mais l’attention minutieuse portée à l’emballage reste la même. Une fois le cadeau reçu, le destinataire doit envoyer une courte lettre pour remercier et reconnaître l’attention du donateur.



Les cadeaux de chûgen et de seibo sont emballés dans du papier noshigami, utilisé pour transmettre ses meilleurs vœux. (© Pixta)

(Article supervisé par Shibazaki Naoto, professeur associé à l’Université de Gifu, spécialiste des études sur la psychologie des bonnes manières et conseiller pour les enseignants dans ce domaine. Photo de titre : Pixta)