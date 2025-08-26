Bonten-iwa, le mégalithe sacré de Nagatoro

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Osaka Hiroshi est photographe, il immortalise en noir et blanc la nature et des paysages vénérés par des Japonais qui considèrent que certains rochers (iwakura) ou montagnes sacrées (kannabi) abritent des divinités. Partons à la découverte d’un rocher géant situé dans la région sauvage de Nagatoro, sur un lieu de culte qui célèbre une rivière.

Des « pavés de rochers » nés de mouvements tectoniques

Au nord-ouest de la préfecture de Saitama, Nagatoro est une destination prisée des touristes depuis l’époque Meiji. De nos jours encore les visiteurs s’y rendent nombreux. Toute la commune est classée parc naturel préfectoral et les gorges de Nagatoro longeant la rivière Arakawa sont réputées pour leurs magnifiques paysages. Les « pavés de rochers » (iwa-datami) et les terrasses rocheuses sont particulièrement appréciés pour leur pittoresque. Aperçu du site et de son mégalithe sacré.



Centenaire, la gare de Nagatoro figure au palmarès des « 100 plus belles gares du Kantô ».

La gare de Nagatoro est à deux heures en train du centre de Tokyo, par la ligne Chichibu. Avec son toit rouge, l’édifice en bois est rétro, rien n’a changé depuis l’inauguration en 1911.



Terrasse avec des rocs à nu

De la gare il faut prendre la rue bordée de magasins de souvenirs qui descend vers la rivière, on arrive alors sur la rive où à perte de vue s’étendent des rochers. Soulevés par les mouvements tectoniques, ces pavés rocheux sont marqués de longues fissures verticales et horizontales. Parcourons les 600 mètres de ce dallage qui mènent au mégalithe sacré.



Sur l’autre rive, la falaise « Sekiheki » (falaise rouge de Chichibu) rappelle le célèbre site du fleuve Yangzi en Chine.

Un lieu de culte ancestral où on prie les divinités de la rivière

Dans la région de Chichibu, le long de l’Arakawa, on pratique depuis des siècles un rite appelé « Sengori ». Les paroissiens se purifient dans les eaux peu profondes de la rivière, puis jettent de l’eau en l’air pour se préserver des accidents et continuer à pratiquer le cours d’eau sans difficulté. À Nagatoro, en été, une dizaine de personnes se mettent en rang sur la rive pour planter sur le mégalithe, des bambous pavoisés d’embouts appelés « bonten » portant des bandes de papier rituelles. Les habitants de Nagatoro appellent ce rocher « bonten-iwa ».

Difficile de marcher vers l’amont sur ces dalles rocheuses tellement elles sont glissantes, mais bientôt on arrive au rocher Bonten. Imposant, il domine des dalles plates alentour et impose le respect, une solennité qui convient parfaitement au rituel.

Le toponyme de « Nagatoro » vient du fait que la rivière est assez calme (toro) sur une longue distance (naga), mais à 100 mètres en amont du rocher Bonten se forme un petit rapide. Le jour du reportage, il pleuvait, le débit de la rivière était important et le rapide impétueux.

Les rochers de Nagatoro Adresse : Nagatoro, Nagatoro-machi, Chichibu-gun, Saitama-ken En amont de la rivière, ces rochers qui s’étendent au sud des gorges de Nagatoro sont classés site naturel et inscrits au patrimoine naturel national. Les schistes qui ont cristallisé à 20-30 km sous la surface de la terre à des températures et une pression élevées, se sont fissurés en arrivant en surface et sont marqués d’une sorte de quadrillage. À chaque saison ses couleurs, au vert printanier succède le carmin des feuillages d’automne. Les touristes peuvent descendre la rivière à bord d’une barque traditionnelle.

(Texte édité par Kitazaki Jirô. Toutes les photos : © Ôsaka Hiroshi)