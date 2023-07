À la découverte des 47 préfectures du Japon

Située juste au nord de Tokyo, Saitama abrite de nombreuses cités dortoirs. Mais la préfecture est également parsemée de belles montagnes, et sa culture de bonsaïs est particulièrement réputée. Pami les lieux incontournables, citons la ville historique de Kawagoe.

La préfecture de Saitama n’a pas de littoral. Son côté Est est un mélange de zones urbaines et agricoles, tandis que la région de Chichibu à l’ouest est montagneuse et très boisée. Le sud-est de la préfecture, y compris la capitale, Saitama, fait partie du grand Tokyo et beaucoup de résidents y travaillent ou y fréquentent des établissements scolaires.

La préfecture de Saitama en bref

Établie en 1876 (faisait anciennement partie de la province de Musashi)

Capitale : Saitama

Population : 7 345 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 3 798 km2

Parmi les lieux populaires de la préfecture, citons la ville historique de Kawagoe et ses bâtiments datant de l’époque d’Edo (1603-1868), ainsi que les pépinières du village des bonsaïs de la ville de Saitama. La région de Chichibu attire les randonneurs et les amateurs de rafting. On y trouve de même le grand sanctuaire shintô de Mitsumine, et le site de Chichibu Yomatsuri, un festival de nuit figurant parmi les trois plus grands festivals de chars au Japon.



Le pavillon principal du sanctuaire de Mitsumine, à Chichibu. La légende dit que cet édifice, situé au sommet du mont Mitsumine, a été fondé par le héros légendaire Yamato Takeru il y a près de 2 000 ans. (Pixta)

Saitama est un haut centre de production de pièces automobiles et de composants électroniques. La préfecture est aussi connue pour sa production agricole et forestière. L’artisanat traditionnel est également représenté par les bonsaïs ainsi que le hosokawashi, qui est l’une des trois techniques japonaises de fabrication de papier jaopnais washi inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2014. (Voir notre article : « Washi », le papier japonais qui dure mille ans)



Exposition d’arbustes dans une pépinière du village des bonsaïs. (Pixta)



Kobaton, la mascotte officielle de Saitama représente l’oiseau officiel de la préfecture, la tourterelle turque. (Kobaton © Préfecture de Saitama)

Personnalités originaires de Saitama

Shibusawa Eiichi (1840-1931). Entrepreneur de l’ère Meiji. Son effigie illustrera le nouveau billet de banque de 10 000 yens à partir d’avril 2024. (Voir notre article : Shibusawa Eiichi, « le père du capitalisme japonais » et profond humaniste)

(1840-1931). Entrepreneur de l’ère Meiji. Son effigie illustrera le nouveau billet de banque de 10 000 yens à partir d’avril 2024. (Voir notre article : Shibusawa Eiichi, « le père du capitalisme japonais » et profond humaniste) Hanawa Hokiichi (1746-1821) : Érudit aveugle qui a inspiré Helen Keller.

(1746-1821) : Érudit aveugle qui a inspiré Helen Keller. Ogino Ginko (1851-1913). Première femme japonaise diplômée de médecine occidentale.

(Photo de titre : des architectures traditionnelles de la ville historique de Kawagoe. Pixta)