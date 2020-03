Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : la promenade de Nagatoro (Saitama)

Plus de 3 000 cerisiers sont présents dans la ville de Nagatoro. Ces derniers fleurissent de fin mars à fin avril, et certains d’entre eux sont éclairés de nuit. La célèbre « promenade de Nagatoro » permet d’admirer environ 500 cerisiers d’une trentaine de variétés. Ce lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

