Shibusawa Eiichi, « le père du capitalisme japonais » et profond humaniste

Les grandes figures historiques du Japon

Au cours de sa vie, Shibusawa Eiichi, entrepreneur et dirigeant du monde des affaires de l’ère Meiji, a fondé plus de 500 banques et entreprises commerciales et contribué à leur gestion, ce qui lui a valu la réputation de « père du capitalisme japonais ». Mais il pensait aussi que l’éthique et l’activité économique étaient inséparables et que l’intérêt général devait passer avant le profit. Mettant cette doctrine en pratique, il s’est impliqué dans quelque 600 organismes d’aide sociale. Le Musée mémorial Shibusawa Eiichi de Tokyo retrace l’histoire de cet influent industriel et philanthrope.

Le capitalisme du cœur Le célèbre dirigeant du monde des affaires Shibusawa Eiichi (1840-1931) a contribué à jeter les fondations de la puissance économique et financière du Japon moderne, d’où son surnom de « père du capitalisme japonais ». Et pourtant, loin de mettre les profits au premier plan, il avait adopté une doctrine qui prônait l’harmonie entre l’éthique et l’économie et encourageait les entreprises commerciales à placer l’intérêt général avant les profits financiers.

Le Musée mémorial Shibusawa Eiichi, situé dans le Parc Asukayama, au nord de Tokyo, retrace la vie de ce penseur et homme d’affaires influent. Le bâtiment actuel, ouvert en 1998, se dresse sur le site qu’occupait la maison de Shibusawa, une élégante résidence de style occidental où il a passé l’automne de sa vie. Le salon de thé Bankôro et la bibliothèque Seienbunko, deux édifices centenaires qui jouxtent le musée, servaient à Shibusawa pour l’accueil des dirigeants du monde des affaires et des hauts dignitaires. Ces deux édifices sont classés Biens culturels importants.

Depuis peu, la doctrine de Shibusawa, qui accorde la priorité à l’intérêt général, revient sur le devant de la scène à mesure que les membres du monde de l’entreprise sont de plus en plus nombreux à remettre en question les objectifs à court terme, axés sur le profit, qui ont conduit à la crise financière mondiale de 2008.

Shibusawa Eiichi à l’âge de 70 ans. (Photo avec l’aimable autorisation du Shibusawa Eiichi Memorial Museum)

Selon Inoue Jun, le directeur du musée, le nombre de visiteurs est en hausse régulière depuis quelques années, notamment grâce à la présence parmi eux de dirigeants d’entreprises en provenance de pays voisins comme la Chine, la Corée du Sud et Taiwan. Inoue explique que les idées de Shibusawa, influencées par le confucianisme, suscitent un regain d’attention dans toute l’Asie de l’Est. « C’est particulièrement vrai dans le cas de la Chine, où l’aggravation des difficultés économiques s’est accompagnée d’un renouveau d’intérêt de la jeune génération pour les Analectes de Confucius », dit-il, en soulignant l’accueil chaleureux reçu par l’ouvrage de Shibusawa « Les Analectes et l’Abacus » (Rongo to soroban). Il explique que l’intérêt universitaire pour Shibusawa progresse lui aussi. « En 2006, l’École normale supérieure du Centre de la Chine, à Wuhan, a donné le nom de Shibusawa à un centre de recherche, et l’Université du Missouri, aux États-Unis, a ouvert un cours portant sur sa vie et ses idées. »



Priorité à l’intérêt général Shibusawa est né le 13 février 1840 ; il était le fils aîné d’une riche famille du village de Chiaraijima, qui fait maintenant partie de Fukaya, dans la préfecture de Saitama. Il s’est familiarisé très tôt avec le monde des affaires à travers l’aide qu’il apportait à la production et au commerce familial d’indigo. À l’âge de sept ans, il s’est lancé dans l’étude de l’histoire et des classiques chinois sous la houlette de son cousin Odaka Junchû, qui allait par la suite prendre la direction de la Filature de soie de Tomioka, une usine pionnière dont Shibusawa a contribué à sa création. Âgé d’une vingtaine d’années, il fit un voyage à Edo, aujourd’hui Tokyo, entre deux saisons agricoles, et suivit l’enseignement de diverses écoles, dont celle du grand érudit confucianiste Kaiho Gyoson, et le Genbukan, une influente académie d’escrime dirigée par Chiba Michisaburô.

Dans sa jeunesse, Shibusawa a été fortement marqué par les principes xénophobes incarnés par le slogan sonnô jôi (révérer l’empereur, expulser les barbares) et, via Odaka, il était en lien avec des groupes extrémistes qui conspiraient en vue de prendre le château de Takasaki et de brûler Yokohama. Bien qu’aucun de ces projets n’ait été mis à exécution, Shibusawa, inquiet pour sa sécurité, s’enfuit à Kyoto. Alors qu’il se trouvait dans l’ancienne capitale, il entra, par le biais d’un lien familial, au service de Hitotsubashi (Tokugawa) Yoshinobu (1837-1913), qui allait devenir l’ultime dirigeant du shogunat Tokugawa. C’est alors qu’il occupait cette position que Shibusawa commença à se forger sa réputation de penseur économique avisé.

En 1867, Shibusawa voyagea en Europe en tant que membre de la délégation shogunale menée par Tokugawa Akitake, le frère cadet de Yoshinobu, à la Foire internationale de Paris. Plutôt que de rentrer au Japon immédiatement après l’exposition, il passa un an et demi à parcourir le continent européen, et eut ainsi l’occasion d’observer directement les systèmes sociaux et économiques de plusieurs grandes puissances occidentales.

À son retour, Shibusawa, qui était toujours au service du shogun, suivit le clan Tokugawa lors de son transfert au domaine de Shizuoka au début de l’ère Meiji (1868-1912). Mettant à profit ce qu’il avait appris pendant ses voyages outre-mer, il fonda Shôhô Kaisho, l’une des premières sociétés par actions du Japon. Son sens des affaires attira très vite l’attention du gouvernement, qui lui demanda de rejoindre le ministère des Finances. Il occupa par la suite d’autres postes haut placés de la fonction publique, où il contribua à jeter les bases juridiques et administratives du modèle d’entreprise et du système financier du Japon moderne.

Shibusawa quitta la fonction publique en 1873, pour investir son énergie et son savoir-faire professionnel dans les entreprises du secteur privé. Au cours de sa vie, il a fondé quelque 500 sociétés et participé à leur gestion, en grande partie dans le secteur financier. L’un de ses legs les plus durables est la fondation de la Première banque nationale, précurseur du géant financier qu’est la Banque Mizuho.

Entrepreneur accompli, Shibusawa était par ailleurs convaincu que l’éthique et le commerce étaient inséparables, et ses contributions à l’amélioration du bien-être social sont incommensurables. Il s’est impliqué dans quelques 600 organisations et activités charitables, avec un intérêt tout particulier pour l’éducation et l’aide sociale, et jusqu’à sa mort, survenue en 1931 à l’âge de 91 ans, il est resté un inébranlable philanthrope.