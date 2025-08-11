11 août : la Journée de la montagne (« Yama no hi »)

Visiterle Japon

Le 11 août est férié au Japon, il s’agit de la Journée de la montagne. Que signifie-t-elle et comment a-t-elle été créée ?

Célébrer les montagnes du Japon

La Journée de la montagne est célébrée le 11 août de chaque année. Il s’agit du plus récent jour férié au Japon, établi la première fois en 2016. Son objectif est de donner l’occasion de se familiariser avec les montagnes et d’apprécier leurs bienfaits. Tout au long du mois d’août, des événements autour de ce thème sont organisés dans l’Archipel.

Environ 70％ du territoire japonais est constitué de montagnes et de terrains vallonnés. La plus fameuse est bien entendu le mont Fuji, culminant à 3 776 mètres et inscrite au patrimoine mondial de l’Uneso en tant que « lieu sacré et source d’inspiration artistique ».

Le Japon compte plus de 20 montagnes d’une altitude supérieure à 3 000 mètres, et elles se concentrent toutes dans le centre du pays. Par ailleurs, certains sommets moins élevés sont particulièrement populaires, comme par exemple le mont Takao (599 mètres), qui attire de nombreux visiteurs de la région de Tokyo.



Facile d’accès depuis la capitale, le mont Takao rassemble beaucoup de randonneurs occasionnels. (© Pixta)

La création de la Journée de la montagne

En 2010, les organisations d’alpinistes ont formé un comité pour promouvoir l’idée de la Journée de la montagne, et ces efforts ont porté leurs fruits. En 2014, la loi sur les jours fériés nationaux a été modifiée pour reconnaître officiellement cette nouvelle journée. Contrairement à la plupart des autres fêtes nationales au Japon, la Journée de la montagne n’a pas été créée à l’initiative du gouvernement, mais est née d’un mouvement populaire, ce qui en fait un cas rare.

Certains suggèrent que la date a été choisie parce que l’idéogramme de « huit » (八), représentant le mois d’août, ressemble à une montagne, et que le chiffre 11 ressemble à une paire de grands arbres. En réalité, ce mois a été choisi parce qu’il n’y incluait encore aucun jour férié et que le 11 août pouvait facilement être combiné avec la période de l’O-bon (quelques jours vers le 15 août), pour créer une période de congé plus longue.

Comme certains commerces ferment à la fois pour la Journée de la montagne et pour l’O-bon, il est conseillé de se renseigner à l’avance avant de planifier un voyage.

Sources utiilisées dans l’article

(Photo de titre : des grimpeurs sur le mont Amakazari, qui chevauche les préfectures de Niigata et Nagano. Pixta)