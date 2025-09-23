Fin septembre : l’Équinoxe d’automne (« Shûbun no hi »)

Visiterle Japon

La période autour du jour de l’équinoxe d’automne, fin septembre, est traditionnellement l’occasion pour les Japonais de se rendre au cimetière et d’honorer leurs ancêtres.

Honorer les ancêtres

L’Équinoxe d’automne (Shûbun no hi) est l’équivalent saisonnier de l’Équinoxe de printemps (Shunbun no hi), qui est ainsi également et est considéré comme un jour férié national au Japon. Comme la date est déterminée chaque année par les calculs de l’Observatoire astronomique national du Japon, elle varie légèrement mais tombe généralement autour du 23 septembre.

L’équinoxe marque le jour où la durée du jour et de la nuit est à peu près égale. Dans le bouddhisme, les trois jours avant et après l’équinoxe, ainsi que l’équinoxe lui-même, constituent une période de sept jours appelée Higan.

Dans les enseignements bouddhiques, Higan (littéralement « la rive lointaine ») désignait à l’origine l’état idéal auquel on aspire à travers l’illumination. Les écritures décrivent le paradis de la Terre pure comme se trouvant « à l’ouest », et on pense que celle-ci est la plus proche lorsque le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest aux équinoxes. Cela a conduit à la croyance que les pratiques spirituelles et les offrandes ancestrales étaient particulièrement efficaces ces jours-là.

Voici pourquoi de nombreuses personnes se rendent sur les tombes de leur famille pendant cette période.



(Pixta)

Chaque année, à l’équinoxe d’automne, la maison impériale organise le Kōrei-sai, une cérémonie en l’honneur des esprits des anciens empereurs et des membres de la famille impériale. Pour toutes ces raisons, l’Équinoxe d’automne est un jour dédié à l’hommage aux ancêtres et au souvenir de ceux qui nous ont quittés.

Le higan-bana (le lys araignée rouge) tire son nom de la période de l’année où il fleurit, littéralement « fleur de Higan ». Au Japon, il est souvent associé aux visites au cimetière, ce qui lui confère une réputation sombre ou sinistre. Dans la tradition bouddhique cependant, il est considéré comme une fleur sacrée. On peut voir des grappes de ces fleurs rouges éclatantes bordant les chemins des rizières, les berges des rivières et les parcs. Lorsqu’elles commencent à apparaître, la chaleur de l’été laisse place à l’air frais et vif de l’automne.

(Photo de titre : des higan-bana : Pixta)