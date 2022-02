L’empereur du Japon et la famille impériale

Le b.a.-ba du Japon

La famille impériale du Japon a une longue histoire, s’estompant loin dans la légende. Aujourd’hui, l’empereur a un rôle cérémonial et exécute de nombreuses fonctions en tant que symbole de l’État.

Un quotidien fait d’obligations

L’empereur du Japon est défini comme « le symbole de l’État et de l’unité du peuple » dans l’Article 1 de la Constitution d’après-guerre, qui est entrée en vigueur en 1947.

Il ne joue aucun rôle dans le déroulement de la politique nationale, mais il exécute néanmoins des fonctions d’État de nature officielle et cérémoniale incluant la nomination du Premier ministre et du président de la Cour suprême, la convocation de la Diète et la promulgation des lois. L’empereur rencontre également les membres des familles royales et les chefs d’État en visite, reçoit les ambassadeurs et les envoyés étrangers, et rencontre tous les ambassadeurs japonais et leur épouse avant qu’ils ne rejoignent leur poste à l’étranger.

Il remet des décorations et participe à des cérémonies de plantations d’arbres ainsi qu’à d’autres événements. Il préside également de nombreuses activités, dont des rencontres avec des membres du public, des réunions pour la cérémonie du thé, des repas officiels et aussi des lectures de poésie.



L’empereur Naruhito en train de planter du riz (mai 2019).

L’empereur effectue aussi des visites régulières à des entreprises culturelles et industrielles, ainsi que dans des établissements de protection sociale au Japon, et il voyage également à l’étranger. L’empereur retiré Akihito et son épouse Michiko ont présenté leurs respects à tous les morts de la Seconde Guerre mondiale à Okinawa, Saïpan, Iwo Jima, Palaos aux Philippines, et ils ont rencontré fréquemment les résidents des zones frappées par des désastres (l’empereur actuel Naruhito et l’impératrice Masako n’ont quant à eux pas encore eu l’occasion de sortir du pays à cause de la pandémie de Covid-19).

Les autres devoirs importants comprennent la promotion de la culture traditionnelle, comme la poésie waka, et l’accomplissement des rituels de la cour comme le shihôhai, une cérémonie du Nouvel An pendant laquelle l’empereur s’incline en vénération en se tournant face à chacun des plus grands sanctuaires shintô de la nation. Entre ses obligations officielles, il procède à des recherches académiques.

Une dynastie légendaire

Le 1er mai 2019, l’empereur Naruhito, né le 23 février 1960, est monté sur le trône du Chrysanthème à la suite de l’abdication de son père Akihito. Officiellement, il est le 126e empereur du Japon, mais cette comptabilisation est celle de la généalogie traditionnelle basée sur les mythes des anciennes chroniques comme le Nihon shoki, achevé en 720.

Il n’y a toutefois aucune preuve historique de l’existence d’un grand nombre d’empereurs d’avant le VIe siècle et même très loin en arrière, jusqu’en 660 avant J.-C., lorsque le premier empereur légendaire Jinmu aurait, dit-on, accédé au trône. Dans la mythologie traditionnelle, Jinmu est le descendant de la déesse du soleil Amaterasu, qui lui a transmis trois trésors sacrés : une épée, un miroir et un joyau. Les empereurs du Japon ont préservé les emblèmes impériaux depuis cette date et ont joué un rôle sacerdotal en dirigeant les rites shintô.

Les mariages impériaux

Les membres de la famille impériale n’ont pas de nom de famille en commun et utilisent uniquement leurs prénoms., comme l’empereur Shôwa était connu de son vivant sous le nom de Hirohito dans le monde entier, alors que le couple impérial d’aujourd’hui se prénomme Naruhito et Masako. Lorsque les hommes qui ne sont pas dans la ligne directe de la succession au trône se marient, on leur accorde de nouveaux titres pour indiquer qu’ils ont établi de nouvelles maisons. Le second fils de l’empereur retiré, Fumihito, par exemple, porte le titre de Prince Akishino.

Les membres de la famille impériale ne peuvent pas choisir librement leur profession. Ils peuvent simplement être employés dans des organisations à but non lucratif travaillant au bien public, et l’autorisation de l’empereur est nécessaire. Ils ne peuvent ni voter ni se présenter aux élections et doivent donner la priorité à leurs obligations officielles.

Les biens impériaux sont la propriété de l’État. L’empereur Naruhito réside dans le Palais impérial au centre de Tokyo. L’impératrice retirée Michiko est la première roturière à faire partie de la famille impériale, mariée à Akihito alors qu’il était encore prince héritier. Elle est également la première personne de la famille impériale à avoir installé une cuisine chez elle afin de préparer des repas pour son mari et ses enfants (voir notre article sur le parcours éprouvant de l’impératrice Michiko).

Les hommes de la famille impériale qui veulent se marier doivent tout d’abord obtenir l’autorisation du Conseil de la maison impériale. Les femmes sont, elles, libres de choisir leur partenaire mais elles perdent leur statut impérial en se mariant en dehors de la famille.

Des empereurs mâles uniquement

Les affaires concernant la famille impériale, incluant la succession et le règne, sont mentionnées dans la Loi de la maison impériale.

La Constitution stipule que « le trône impérial doit être dynastique ». Historiquement, il y a des cas où les fils de concubines ont accédé au trône. Il y a également eu des femmes empereurs. Toutefois, conformément à la loi actuelle de la maison impériale, seul « un descendant mâle légitime de la lignée mâle des ancêtres impériaux » peut accéder au trône, et il n’y a aucun signe pour que cet état de choses change dans l’immédiat. (Voir aussi notre article : Plus de 70 % des Japonais favorables à l’avènement d’une femme sur le trône impérial)



La famille impériale réunie pour la photo officielle du 1er janvier 2020, comme c’est la coutume. Pour raisons sanitaires, les photos officielles de 2021 et 2022 ont dû être prises par petits groupes séparés.

(Photo de titre : l’empereur Naruhito [troisième en partant de la gauche] et les autres membres de la famille impériale saluent du balcon du palais impérial à Tokyo la foule venue célébrer le Nouvel An, le 2 janvier 2020. Jiji Press. Toutes les autres photos sont avec l’aimable autorisation de l’Agence de la maisons impériale)