23 novembre : la Journée de la gratitude envers le travail (« Rôdô kansha no hi »)

Visiterle Japon

La Journée de la gratitude envers le travail, qui est célébrée le 23 novembre au Japon, est une journée de congé national qui trouve son origine dans un ancien rite impérial.

La Journée de la gratitude envers le travail est un jour férié national qui exprime la gratitude pour la main-d’œuvre et le labeur. C’est également le dernier jour férié de l’année au Japon.

Une origine à trouver dans le rituel impérial des récoltes

Cette fête tire son origine du Niiname-sai, une ancienne cérémonie impériale shintô au cours de laquelle l’empereur manifeste sa reconnaissance aux dieux en leur offrant des céréales nouvellement récoltées, puis en les mangeant. Parmi elles figure le riz repiqué par le souverain lui-même dans sa rizière privée. Profondément enraciné dans la culture rizicole japonaise, ce rituel s’est transmis de génération en génération à travers les siècles.



(Pixta)

Avant la promulgation de la loi japonaise de 1948 sur les jours fériés nationaux, le 23 novembre était officiellement célébré sous le nom de Niiname-sai. Avec l’adoption de cette législation, la journée a été sécularisée et dissociée des cérémonies religieuses impériales. Toutefois, son esprit — exprimer sa gratitude pour les récoltes et pour celles et ceux dont le travail les rend possibles — a été conservé sous une nouvelle appellation officielle : la Journée de la gratitude envers le travail (Rôdô kansha no hi). Ce jour férié n’a cependant qu’un lien limité avec le mouvement syndical, qui concentre traditionnellement ses activités le 1ᵉʳ mai (non férié) et durant la campagne salariale de printemps (shuntô) menée dans le cadre des négociations collectives avec les entreprises.

Aujourd’hui encore, de nombreux sanctuaires à travers le Japon célèbrent le Niiname-sai, offrant les céréales de l’année aux divinités en remerciement d’une bonne récolte. Les collectivités locales et les communautés marquent également l’occasion par des événements variés : fêtes des moissons, marchés fermiers ou encore foires alimentaires mettant en avant les produits et spécialités locales. Bien que les temps aient changé, la fête du Travail demeure ainsi l’expression d’une gratitude profondément ancrée dans la culture japonaise pour le travail accompli et les bienfaits de la nature.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)