Deuxième lundi de janvier : la Journée de la majorité (« Seijin-no-hi »)

Au Japon, la Journée de la majorité, ou Seijin-no-hi, est célébrée le deuxième lundi de janvier. Dans tout le pays, les jeunes assistent à des cérémonies (Seijin-shiki) pour fêter leur entrée dans l’âge adulte.

Entrée dans le monde adulte

Pour ce jour en question, de nombreuses collectivités locales au Japon organisent des cérémonies (Seijin-shiki). Les participants portent des tenues — costumes ou kimonos traditionnels — et prennent part à divers événements festifs. À Urayasu, dans la préfecture de Chiba, la cérémonie officielle se tient chaque année à Disneyland Tokyo.

Pendant longtemps, l’âge légal de la majorité au Japon était fixé à 20 ans. Toutefois, une révision du Code civil, entrée en vigueur le 1er avril 2022, a abaissé cet âge à 18 ans. Malgré ce changement, de nombreuses municipalités continuent d’organiser les fêtes de passage à l’âge adulte pour les personnes de 20 ans, conformément à une tradition bien établie.

La loi révisée reconnaît les personnes de 18 ans comme des adultes à part entière sur le plan juridique, leur permettant notamment de se marier sans le consentement parental et de conclure divers contrats, tels que des abonnements de téléphonie mobile ou des prêts. Elles assument en contrepartie l’ensemble des responsabilités et sanctions prévues par la loi pour les adultes. En revanche, pour des raisons de santé et de protection, la consommation d’alcool et le tabagisme demeurent interdits jusqu’à 20 ans, tout comme l’achat de tickets pour les jeux d’argent publics, tels que les courses hippiques ou de bateaux. (Lire aussi : L’âge légal de la majorité au Japon : que peuvent faire les jeunes de 18 ans ?)

Depuis l’Antiquité, les rites marquant le passage à l’âge adulte au Japon sont traditionnellement associés à la période du Nouvel An, en janvier. Dans cet esprit, la loi d’après-guerre sur les jours fériés nationaux avait initialement fixé le 15 janvier comme Seijin-no-hi. Une réforme adoptée en 2000 a toutefois déplacé cette journée à sa date actuelle, le deuxième lundi de janvier.

Par ailleurs, certaines régions fortement enneigées (comme les préfectures d’Akita, de Yamagata ou de Niigata) choisissent parfois d’organiser le Seijin-shiki pendant les vacances de mai ou autour de la fête d’O-bon, en août, afin d’éviter de se déplacer en kimono durant l’hiver, car cela est très difficile.

(Photo de titre : Pixta)