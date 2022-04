L’âge légal de la majorité au Japon passe de 20 à 18 ans : que peuvent désormais faire les jeunes ?

Japan Data

À compter du 1er avril 2022, l’âge de la majorité a été abaissé à 18 ans. S’il n’était pas possible auparavant de signer un contrat d’importance sans le consentement de ses parents, leur autorisation est désormais devenue « facultative ». Mais avec la liberté vient la responsabilité.

C’est en 1876 que l’entrée dans l’âge adulte avait été fixée à 20 ans au Japon, par proclamation du Daijôkan (Grand Conseil d’État). 146 ans plus tard, le Code Civil est modifié : l’âge de la majorité est désormais de 18 ans depuis le 1er avril 2022.

La majorité définie par le Code Civil s’entend comme l’âge auquel une personne est capable de contracter seule et n’est plus soumise à l’autorité de ses parents.

Ainsi, un jeune de 18 ans peut dorénavant signer un contrat pour un smartphone ou une carte de crédit sans demander la permission à ses parents, louer un appartement, et même obtenir un prêt usuraire pour acheter une voiture ou s’inscrire dans une école d’anglais, etc. Auparavant, de tels contrats signés par des personnes de moins de 20 ans pouvaient être annulés après coup. Depuis le 1er avril, cela relève maintenant de la stricte responsabilité individuelle.

Dans le même temps, l’âge auquel les femmes peuvent se marier a été porté de 16 à 18 ans, afin d’égaliser la situation légale des deux sexes. Cela rend caduque la nécessité du consentement parental. La même disposition permet aux personnes souffrant de troubles de l’identité sexuelle de déposer une demande de changement de sexe.

Ce que vous serez en mesure de faire à l’âge de 18 ans au Japon Passer un contrat de téléphonie mobile et de cartes de crédit sans consentement parental Passer un contrat de location d’appartement et d’autres biens sans le consentement des parents Obtenir un passeport valable 10 ans Obtenir des qualifications nationales, telles que celles de comptable agréé et de scribe judiciaire Requérir auprès du tribunal des familles pour une audience en changement de sexe Déposer plainte Se marier sans consentement parental (l’âge auquel les femmes peuvent se marier passe de 16 à 18 ans)

En revanche, l’interdiction de boire et de fumer reste inchangée jusqu’à 20 ans. Les jeux d’argent et les paris légaux, tels que les courses de bateaux et de chevaux, sont eux aussi fermés aux moins de 20 ans. Les questions de risque sur la santé et de dépendance ont été prises en considération.

À partir de 20 ans, comme avant Consommer de l’alcool Fumer Acheter des billets pour des jeux publics (courses de chevaux, de vélos, de bateaux, de voitures) Obtenir un permis poids lourds et autres véhicules de grande et moyenne taille Cotiser à la pension nationale (Retraite)

Dans le même ordre d’idée, de nombreuses cérémonies de « passage à l’âge adulte » (Seijin-shiki) organisées par les autorités locales dans différentes régions continueront à se tenir à l’âge de 20 ans, comme par le passé. En effet, le mois de janvier, au cours duquel de nombreux jeunes de 18 ans (lycéens de dernière année) sont occupés à préparer les examens d’entrée à l’université et à chercher un emploi, est une période de forte tension et le risque d’absence à ces cérémonies est grand. Certaines autorités locales envisagent de changer le nom de la cérémonie en « Célébration des 20 ans ».

(Photo de titre : Pixta)