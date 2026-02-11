11 février : la Journée de commémoration de la fondation du Japon (« Kenkoku kinen no hi »)

Visiterle Japon

La Journée de commémoration de la fondation du pays est fêtée chaque année le 11 février. Elle trouve son origine dans les célébrations de l’intronisation de l’empereur Jinmu, considéré comme le premier empereur légendaire du Japon.

Des origines légendaires

La Journée de commémoration de la fondation du pays (Kenkoku kinen no hi), qui correspond au 11 février de chaque année au Japon, exprime l’espoir d’une prospérité et d’une paix durables.

Cette fête trouve son origine dans le Kigensetsu, une célébration instaurée en 1873 pour marquer la fondation du Japon. Elle était fixée au 11 février, date déterminée à partir du Nihon shoki (« Chroniques du Japon »), un texte officiel du VIIIᵉ siècle qui situe à ce jour-là l’intronisation de Jinmu, le premier empereur légendaire du Japon, en 660 avant J.-C.

Le Kigensetsu a été aboli durant l’occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, un mouvement en faveur de son rétablissement a émergé, suscitant toutefois de vives oppositions, notamment en raison du caractère mythologique de la date retenue. À la suite d’une révision de la loi sur les jours fériés nationaux en 1966, le 11 février a été réinstauré comme jour férié sous l’appellation actuelle.

Le nom japonais de cette journée, Kenkoku kinen no hi, reflète cette nuance : bien qu’elle commémore la fondation du pays, elle ne repose pas sur une date historique établie au sens strict, contrairement à des fêtes nationales comme le Jour de l’indépendance aux États-Unis. Alors que kinenbi signifie « anniversaire », kinen no hi renvoie davantage à l’idée de « journée de commémoration ».

Le 11 février est marqué par divers événements organisés à travers le pays afin de célébrer la fondation du Japon et d’exprimer l’espoir d’une paix durable. Au sanctuaire Kashihara Jingû, dans la préfecture de Nara, dédié à l’empereur Jinmu, un envoyé impérial présente des offrandes et prononce une prière rituelle.

(Photo de titre : Pixta)