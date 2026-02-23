L’Anniversaire de l’empereur du Japon

Visiterle Japon

Le 23 février est un jour férié national au Japon, car il célèbre l’anniversaire de l’empereur Naruhito. La date change à chaque nouveau souverain en exercice.

Une nouvelle date à chaque nouvel empereur

Contrairement à la plupart des fêtes nationales, la date de l’Anniversaire de l’empereur change à chaque règne. Jusqu’à l’abdication impériale de mai 2019, il était célébré le 23 décembre, jour de naissance de l’empereur émérite Akihito. À l’accession au trône de Naruhito, son fils, la fête a été fixée au 23 février, date de son anniversaire. En raison du calendrier particulier de la succession en 2019, l’anniversaire du souverain n’a toutefois pas été célébré comme jour férié cette année-là.

Traditionnellement, cette fête était appelée Tenchô-setsu, un terme issu d’une expression classique chinoise tirée du Tao Te Ching, de Lao-Tseu, signifiant « le ciel est éternel, la terre durable ». Ce souhait de stabilité et de continuité inspira la célébration de l’anniversaire de l’empereur Xuanzong sous la dynastie Tang, en Chine, où la coutume serait née.

Au Japon, la première mention connue du Tenchô-setsu remonte à 775, lorsque l’empereur Kônin célébra son propre anniversaire de cette manière. La tradition s’est ensuite progressivement estompée avant d’être rétablie comme fête nationale en 1868.

En 1948, sous le règne de l’empereur Hirohito, la nouvelle loi sur les jours fériés fixa au 29 avril l’Anniversaire de l’empereur. Cette date correspond aujourd’hui à la « Journée de commémoration de l’empereur Hirohito ». L’anniversaire de l’empereur Meiji, le 3 novembre, devint quant à lui une fête nationale appelée Meiji-setsu, avant d’être rebaptisée, après 1948, la « Journée de la culture ».

Chaque année, le jour de l’Anniversaire de l’empereur, des célébrations se tiennent au palais impérial de Tokyo. Le monarque apparaît au balcon, entouré de sa famille, et salue la foule venue lui adresser ses vœux.

(Photo de titre : l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako saluant la foule venue à leur rencontre depuis le balcon du palais impérial de Tokyo. Kyôdô)