Visite au château de Nagoya, symbole du pouvoir des samouraïs

Le château de Nagoya a été établi comme base du clan Tokugawa pour protéger la région entre Edo (l’ancienne Tokyo) et Osaka. Le palais Honmaru, méticuleusement reconstruit, a été ouvert au public en 2018, et les vestiges ancestraux des tours de guet et des portes permettent de se transporter dans le temps...

L’emplacement stratégique de Nagoya Le château de Nagoya, dans la préfecture d’Aichi, est connu pour les ornements dorés de « poisson-tigre » shachihoko placés au sommet du donjon principal. Le village entourant le château s’est développé pour devenir la plus grande ville de la région centrale du Japon (appelée Chûbu), qui abrite aujourd’hui plus de 2 millions de personnes. Les habitants de Nagoya sont fiers de leur château qui a été construit en 1612 comme un bastion clé pour le shogunat basé à Edo (l’ancien nom de Tokyo).

Le seigneur de guerre Tokugawa Ieyasu a ordonné la construction du château de Nagoya en 1609, neuf ans après la défaite du clan Toyotomi lors de la bataille de Sekigahara. C’était avant le siège d’Osaka (1614-1615), alors que le fils de Toyotomi Hideyoshi, Hideyori, résidait encore au château d’Osaka. Le clan Tokugawa pensait qu’une forteresse était nécessaire dans la province d’Owari (ancien nom correspondant actuellemnt à l’ouest de la préfecture d’Aichi) pour défendre le milieu de la route du Tôkaidô, qui reliait la base du shogunat à Edo à la région de Kyoto. Avant cela, le château de Kiyosu (situé dans ce qui est aujourd’hui la ville de Kiyosu, à Aichi) était le siège du pouvoir d’Owari. Cependant ce dernier était fréquemment sujet aux inondations à cause de ces fondations peu solides et de sa location, située sur des terres basses adjacentes à une rivière. Le plateau d’Atsuta a été le site choisi pour construire un nouveau château. C’est là que le puissant seigneur de guerre Oda Nobunaga (1534-1582) possédait un château dans sa jeunesse.

La construction a commencé en 1610 par la mobilisation des daimyô, les seigneurs féodaux, à travers le Japon. Le projet était non seulement un moyen de vérifier la fidélité de ces puissants personnages non affiliés au clan des Tokugawa, mais également destiné à saper leurs finances. Par exemple, la responsabilité de la coûteuse construction a été imposée aux daimyô de l’ouest du Japon, qui avaient auparavant été fidèles au clan Toyotomi. Katô Kiyomasa (1562-1611), du domaine de Kumamoto, reconnu comme un expert dans la construction de châteaux, s’est porté volontaire pour superviser la construction des importants murs de pierre du donjon, et a accompli le travail en seulement trois mois.

Tokugawa Yoshinao (1601-1650), le neuvième fils de Tokugawa Ieyasu, fut chargé du château, fondant par la même occasion la maison Owari-Tokugawa. La fonction du château de Nagoya en tant que résidence du chef des trois maisons des Tokugawa indique à quel point l’emplacement était d’une importance capitale aux yeux du shogunat d’Edo. Le toit du donjon de cinq étages était orné de shachihoko en or pur, symbolisant le pouvoir du clan Tokugawa. Par ailleurs, aucune dépense n’a été épargnée pour la construction du palais Honmaru, achevé en 1615, qui était la résidence du maître des lieux ainsi que le siège du domaine. Une ville-château fut établie avec une disposition en damier, et toute la ville de Kiyosu, y compris ses samouraïs, ses artisans, ses marchands, ses temples et ses sanctuaires, a été déplacée ici, pour créer la cité animée de Nagoya.

Reconstruction en bois du donjon principal Le château a été brièvement utilisé par l’armée au début de l’ère Meiji (1868-1912). Il a été décidé par la suite de préserver la structure, que s’appropria le Ministère de la maison impériale (qui a existé jusqu’en 1947), pour devenir une sorte de résidence détachée appartenant à l’empereur. Au début de l’ère Shôwa (1926-1989), le château a été désigné trésor national et offert à la ville de Nagoya. Peu de temps après, le terrain a été ouvert au public. Malheureusement, le donjon principal et le palais furent détruits par des incendies en mai 1945 lors du bombardement américain de Nagoya pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, la tour de guet, la porte et les murs de pierre, qui ont survécu au désastre, ont été rouverts au public immédiatement après la guerre. Le donjon actuel du château, en béton armé avec une ossature d’acier, a été achevé en 1959, grâce à de généreux dons, en particulier de la part des habitants de Nagoya. L’extérieur était une reproduction fidèle de la structure d’avant-guerre, basée sur des plans originaux, et les célèbres shachihoko dorés ont été recréés. Le donjon à cinq niveaux et sept étages est une attraction touristique populaire, avec une terrasse d’observation et un musée présentant des matériaux et des modèles historiques.

Le donjon principal a été fermé au public en raison de son vétusté et de sa faible résistance aux séismes, mais des plans sont en cours pour le reconstruire en bois. La reconstruction du palais Honmaru quant à lui a été achevée en 2018, rendant son ancienne apparence au site pour la première fois en plus de 70 ans. Pendant les travaux de reconstruction, le donjon et le palais Honmaru seront inaccessibles aux visiteurs, c’est donc une occasion en or de visiter le château avant le début des travaux.



La splendeur retrouvée du palais Honmaru Le palais Honmaru a été ouvert au public en juin 2018 (voir la vidéo). La reconstruction coûteuse a pris environ 10 ans, incorporant environ 2 000 pierres issues des fondations originales, avec un grand effort pour se référer aux plans originaux et aux anciennes photos et archives, y compris celles du Omote shoin, les bureaux administratifs officiels du seigneur du domaine.



Tokugawa Yoshinao, le premier seigneur féodal envoyé sur place par le clan Tokugawa, a emménagé dans le palais Ninomaru, une des nouvelles structures du terrain, cinq ans seulement après l’achèvement du palais Honmaru. Après que Hidetada, le deuxième shogun Tokugawa, se soit reposé en ces lieux lors de son voyage vers Kyoto, le palais est devenu exclusivement réservé destiné à l’usage du shogun. L’intérieur était somptueusement décoré de peintures murales d’artistes célèbres tels que Kanô Sadanobu et Kanô Tan’yô, et avait des fixations en or. Le bâtiment n’a cependant été utilisé qu’en de rares occasions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses peintures murales ont été retirées pour des raisons de sécurité, et plus de 1 000 d’entre elles ont été désignées comme trésors nationaux. Ceux que l’on voit aujourd’hui au palais Honmaru sont des reproductions fidèles basées sur l’analyse méticuleuse de ces œuvres, de la qualité du papier aux pigments des originaux. Les maîtres artisans se sont donné beaucoup de mal pour recréer l’opulence de la résidence, et le résultat est à couper le souffle.