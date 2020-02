À travers les meilleures sources thermales du Japon [20] : les eaux préhistoriques d’Arima, à Kobe

Un lieu illustre apprécié des empereurs et des seigneurs

Selon le Nihon Shoki (Annales du Japon), l’un des plus anciens textes existant au Japon, qui date de 720, l’empereur Jomei serait resté à Arima pendant trois mois en 631. Sei Shônagon, auteur des Notes de Chevet (vers l’an 1000), et l’érudit confucéen de l’époque d’Edo Hayashi Razan ont également célébré ces sources.





Les fondations du canton ont été posées par l’éminent prêtre bouddhiste Gyôki dans les années 700. Mais c’est le shogun Toyotomi Hideyoshi (1537–98), visiteur régulier de la région, qui a vraiment développé l’endroit. Lorsqu’un violent tremblement de terre en 1596 a endommagé de nombreux bâtiments et provoqué une augmentation de la température des eaux de source, Hideyoshi a entrepris une importante et efficace revitalisation d’Arima. Ses sources ont ainsi fonctionné pendant 350 ans sans qu’il soit nécessaire d’apporter de nouvelles améliorations à l’infrastructure de base des thermes, et de nombreux bâtiments et spécialités locales portent le nom de Hideyoshi, en signe de gratitude de la communauté envers l’homme qui a posé les bases de plusieurs siècles de prospérité.









Se baigner dans une source préhistorique

La raison de l’existence même de la source a longtemps été un mystère. Alors que l’importante activité géothermique du Japon est dû à sa condition d’archipel parsemé de volcans, il n’en existe aucun autour d’Arima. Ce n’est qu’en 2003 qu’une théorie a émergé pour expliquer la présence d’une source thermale dans une zone sans volcans : les îles du Japon chevauchent quatre frontières de plaques tectoniques. Lorsque la plaque de la mer des Philippines se déroule sous la plaque eurasienne sur laquelle se trouve le Japon, l’humidité contenue dans les roches, qui se trouvent à 60 kilomètres sous la surface, est réchauffée par le manteau terrestre et jaillit vers le haut... Cela a donné la source d’Arima.

Puisque les plaques se déplacent très lentement, il faut environ 6 millions d’années pour que l’eau de mer se transforme en source géothermique. Les minéraux des roches, en se dissolvant dans l’eau pendant des millénaires, font de la source d’Arima l’une des meilleures du Japon.









Une source d’or et une source d’argent

Arima est situé à 30 minutes des stations de métro Sannomiya ou Shin-Kobe. Il existe également un service de bus direct qui vous conduira à cette charmante station thermale en seulement 45 minutes depuis Sannomiya. Depuis Osaka, le trajet dure environ une heure. Arima constitue un endroit idéal pour une évasion d’une journée sans trop s’éloigner de la ville.





Il existe deux principaux types de sources thermales à Arima Onsen. L’une est très acide, riche en sels de fer, connue sous le nom de « source d’or » (kinsen), car elle s’oxyde au contact de l’air et prend une couleur brun rougeâtre caractéristique. L’autre est une source carbonée qui ne change pas de couleur après le surfaçage, connue sous le nom de « source d’argent » (ginsen). Il existe de nombreuses installations d’hébergement dans la région offrant à la fois des chambres pour la nuit et un accès par jour aux eaux. Les établissements Kin-no-yu et Gin-no-yu (respectivement une « source d’or » et une « source d’argent »), qui sont tous deux ouverts aux visiteurs d’un jour, sont de bonnes options peu coûteuses. De nombreux visiteurs achètent un billet à 850 yens qui donne accès aux deux installations afin de pouvoir profiter des deux types de sources.

Deux bains de pieds gratuits sont installés à l’extérieur de Kin-no-yu, et la zone de baignade se situe à l’étage de l’établissement, avec un bain chaud à 44°C ainsi qu’un bain (un peu) plus frais, à 42°C...









L’établissement Gin-no-yu contient un mélange de dioxyde de carbone et de sels de radium. L’établissement propose également un sauna à vapeur et des jets d’eau en cascade qui peuvent être utilisés pour masser les épaules.













Kin-no-yu

Adresse : 833 Arimachô, Kita-ku, Kobe-shi

Horaires : 8 h 00 à 22 h 00 (dernière entrée à 21 h 30). Fermé le deuxième et quatrième mardi du mois et le lendemain d’un jour férié ainsi que le 1 er janvier.

janvier. Tarifs : 650 yens pour les collégiens et au dessus. 340 yens pour les élèves de primaire.

Gin-no-yu