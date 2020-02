Passer une nuit à un million de yens dans un temple du patrimone mondial de Kyoto

Le Ninna-ji en particulier, du fait qu’il abrite des vestiges archéologiques spécifiques de la famille impériale, fut un lieu choisi par l’aristocratie (à savoir des artistes et personnalités culturelles éminentes qui logeaient alors dans la ville attenante) comme lieu de réjouissances et de réunions, une sorte de « salon » littéraire et culturel, tout au long de l’époque de Heian et même pendant l’époque d’Edo. Ce fut évidemment, en dehors de cela, un lieu de culte bouddhique en soutien à la population. Indéniablement l'un des meilleurs endroits pour découvrir la culture japonaise à son plus haut degré d’intensité et de profondeur.

Les temples sont par nature des établissements où les charpentiers spécialistes de l’architecture palatiale se surpassent, pour lesquels les sculpteurs et les peintres créent de remarquables sculptures bouddhiques et peintures murales ou sur cloisons de bois (fusuma). Tout au long de l’histoire, cérémonies du thé , sessions de contemplation des fleurs de cerisiers (hanami) ou de la Lune (tsukimi) se sont déroulées dans ces lieux exceptionnels, que chantent de nombreux poèmes et haïku.

La vaste enceinte du Ninna-ji regorge de trésors historiques inestimables, notamment le trésor national du pavillon Kondô, des statues et peintures bouddhistes et de nombreux objets appartenant à la famille impériale. Les jardins sont magnifiques, en particulier les Omuro-zakura, cerisiers tardifs, toujours très appréciés des visiteurs.

Louer un site du patrimoine mondial de l’humanité pour la nuit et vivre une expérience exclusive de la culture japonaise a un certain prix...

Kanazaki Gishin, directeur de la division des finances et des affaires publiques du Ninna-ji, nous a déclaré : « Un million de yens n’est pas le tarif pour un hébergement hôtelier. Le Ninna-ji propose une expérience de culture japonaise in-situ, avec jouissance pleine et entière pour des personnes de condition aisée de l’ensemble du temple, du soir à la fermeture au public, jusqu’au lendemain matin, avec nuitée au pavillon Shôrin-an réaménagé. »

Il y a deux ans était annoncé le lancement d’un nouveau service : passer une nuit dans un temple pour la somme d’un million de yens (environ 8 400 euros). La clientèle visée était constituée de riches étrangers, limitée à un groupe de cinq personnes maximum par jour. Et les repas et autres services ne sont même pas compris dans le tarif !

Ce qui attend les locataires

Les invités bénéficient des services d’un bonze pour leur visite du Ninna-ji. Une visite spéciale et exclusive au cours de laquelle vous pourrez vous recueillir dans les pavillons privés devant les trésors du temple, aux heures de fermeture au public.





Le repas du soir est pris généralement dans le pavillon Shinden, et le petit déjeuner dans l’un des pavillons de thé. Les repas sont également une expérience tout à fait particulière. Il y a deux pavillons de thé au Ninna-ji. Le premier, appelé Hitô-tei, sur les plans de l’empereur Kôkaku (1771-1840), et le Ryôkaku-tei, transféré de la maison de Kenzan, frère du grand peintre Ogata Kôrin et peintre lui-même. Tous deux sont d’importants biens culturels nationaux.

Pour un supplément, il est possible d’assister à une confection d’ikebana (composition florale) et à un spectacle de gagaku (musique de cour) tout en dégustant le menu bouddhique du temple. Il est possible de demander que ces spectacles retracent divers épisodes historiques qui se sont produits sur place, tels qu’ils sont relatés dans les documents anciens conservés au Ninna-ji.













Les expériences culturelles sont également uniques au Ninna-ji. S’il s’agit d’une soirée d’admiration de la Lune (tsukimi), celle-ci se déroule dans le pavillon principal, avec vue sur l'astre au-dessus du jardin de sable devant les miscanthus, avec des gâteaux de riz pilé dango, éclairé à la bougie, en écoutant des chants bouddhiques (shômyô) donnés par de vrais bonzes, selon le rituel précis conservé par le temple. Vous pourrez également admirer à loisirs les peintures murales réalisées par quantité de peintres de scènes religieuses, assorties de commentaires, ou organiser une cérémonie du thé dans le pavillon de thé qu’aimait l’empereur Kôkaku.









Une nuit dans le Shôrin-an

Cette initiative innovante du Ninna-ji en faveur de la culture japonaise est soutenu par le programme « Iroha Nippon » de l'organisme Nippon Foundation. Ce programme vise à faire vivre des expériences approfondies de connaissance de la culture japonaise par des séjours dans des temples historiques, à destination principale de voyageurs étrangers profondément intéressés par la culture japonaise. En transformant un pavillon de façon à recevoir des visiteurs pour la nuit, une partie des revenus de ces initiatives sont réinvestis dans l’entretien des pagodes et pavillons de temples non ouverts au public, et à la pérennisation de techniques et compétences culturelles traditionnelles.

Au Ninna-ji, le pavillon qui est équipé pour recevoir les visiteurs est le Shôrin-an, ancien domicile de la famille Hisatomi, samouraïs et médecins du temple. La famille en a fait don et l’a transférée dans l’enceinte du temple, mais la structure était déjà vétuste. Les jeunes employés du temple ont alors élaboré un projet de réfection qui a été soumis au programme « Iroha Nippon » de la Nippon Fondation, qui a pris en charge 80 % des 157 millions de yens du budget de réfection du bâtiment et du jardin japonais.









Au Shôrin-an, les chambres sont à tatami, avec évidemment des futons traditionnels comme literie, de même que les bains. Meubles et vaisselles sont soigneusement sélectionnées, fabriquées au Japon. Les pièces présentent divers objets liés à la famille impériale.









Le Shôrin-an peut accueillir jusqu’à cinq personnes, mais il est possible d’y inviter des amis extérieurs pour le dîner et les cérémonies du thé. Il est recommandé de se lever tôt le matin et de participer au travail des bonzes.

Évidemment, le service est également ouvert aux invités japonais.