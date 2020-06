L’univers miniature de Small Worlds Tokyo : voulez-vous devenir citoyen du monde d’Evangelion et de Sailor Moon ?

Small Worlds Tokyo figure parmi les plus grands parcs thématiques miniatures du monde, à un taux de réduction de 1/80e. Son ouverture, retardée d’un mois à cause de la crise du coronavirus, a eu lieu le 11 juin 2020, après 20 millions de yens (166 000 euros) d’investissement dans la protection sanitaire. Les photos et vidéos sont autorisées, ce qui en fera à n’en pas douter un spot populaire pour animer les sites Instagram des visiteurs.





Des petits mondes de très haute précision

Une fois passé le « tunnel temporel » de l’entrée, tout un monde miniature s’étend devant vous. La première surprise est celle du jet de réacteur accompagné du rugissement du moteur de fusée qui vous prend à votre arrivée dans le secteur du « Centre Spatial ». Celui-ci fait figurer côte à côte une base de lancement de fusée classique des années 1970 et une base spatiale du futur, et ce jet de gaz et ce grondement sont ceux de la reproduction d’un lancement de la fusée Saturn V du programme Apollo.

Les miniatures de Small Worlds sont non seulement hyper réalistes et précises, elles sont aussi « mouvantes » et « émouvantes » grâce à la sonorisation totale 3D. La fusée décolle après un compte à rebours réaliste et le son de l’explosion reproduit spatialement celui de tous les réacteurs, devant, derrière, gauche, droite, de même que les tuyères éjectent des flammes et de la fumée.





Plus loin, le secteur des « Villes du Monde » et « le monde de Sailor Moon ». Là aussi, de nombreux effets mobiles sont mis en scène de façon ultra-réaliste, comme un train à vapeur, un téléphérique, ou la circulation des voitures dans les rues.

Le secteur des « Villes du Monde » est constitué de 5 paysages représentant 5 pays imaginaires sur les thématiques de l’Asie et l’Europe du XXe siècle. Les constructions sont pourvues de l’électricité, et un déroulé temporel fait passer une journée complète en 30 minutes, ce qui produit un effet particulièrement remarquable, par exemple quand le soleil se couche et les néons s’allument sur une mégalopole qui évoque Hong Kong ou Shanghai. Des boutons sont disposés un peu partout pour vous permettre d’animer les vélos ou même des dragons. Le plaisir de participer directement à mettre de la vie dans ces paysages est total !









Dans le secteur « Le Monde de Sailor Moon », le quartier tokyoïte d’Azabu-Jûban des années 1990, où se passe la série, coexiste avec le Crystal Tokyo du 30e siècle. Une attention maniaque aux détails est visible dans la reproduction des rues, où chaque commerce est reproduit avec sa devanture, les enseignes, les restaurants de l'époque qui n’existent plus aujourd’hui. Ceux qui ont connu cette époque ne manqueront pas de ressentir un pincement de cœur de nostalgie.

Avec une échelle de 1/80e, les figurines présentes mesurent environ 2 cm, et tout fan qui se respecte se perdra dans l’excitation à chercher ses personnages préférés.