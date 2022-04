Sailor Moon a 30 ans : une série révolutionnaire à la dimension interstellaire

Une œuvre née dans un contexte mondial tumultueux

L’année 2022 marque le 30e anniversaire de Sailor Moon, la légendaire princesse de la Lune.

C’est dans l’édition de février 1992 du magazine mensuel Nakayoshi (publié par Kôdansha), qui a été mis en vente fin décembre 1991, que l’auteure Takeuchi Naoko a débuté la sérialisation de cette œuvre révolutionnaire. La version télévisée, produite par le studio Toei Animation, a ensuite été lancée en mars 1992.

Cette adaptation rapide en anime révèle le fait que Sailor Moon n’a pas suivi le parcours classique d’un manga qui est devenu un anime au fur et à mesure de l’expansion de son marché. La version animée avait été prévue pour être une adaptation du précédent manga de Takeuchi, Codename Sailor V et le projet partageait de nombreux groupes de production et membres de personnel avec celui de la version papier de Sailor Moon. Ce qui veut dire que Takeuchi avait écrit l’histoire de l’anime bien avant celle du manga.

L’année 1991, qui a vu la sérialisation de Sailor Moon, a aussi été celle de la chute de l’Union soviétique et de la guerre du Golfe. C’est aussi à cette époque que la bulle économique japonaise a éclaté, entraînant ce qu’on décrit comme les « décennies perdues », dont le Japon souffre encore aujourd’hui. Pour emprunter les mots de l’économiste Robert Reich, secrétaire au Travail des États-Unis de l’administration Bill Clinton à partir de 1992, c’est l’époque du « not quite Golden Age » du XXe siècle qui prenait fin. Sailor Moon est une œuvre née à l’aube d’une nouvelle ère et qui a été aimée à travers toutes ces années tumultueuses.

Le personnage principal est Tsukino Usagi, une collégienne de 14 ans. Son père est un homme d’affaires ordinaire et sa mère femme au foyer : une famille très représentative de l’époque. Tsukino Usagi n’est pas particulièrement bonne élève ou douée en sport. Elle est même plutôt maladroite et pleurnicharde. Avenante et sociable, elle ressemble à n’importe quelle autre jeune étudiante de son école.

Un jour, elle rencontre un chat noir qui peut parler et apprend qu’elle est en realité Sailor Moon, la guerrière de l’amour et de la justice, et que sa destinée est liée à celle de l’ancien Royaume de la Lune. L’histoire évolue pour devenir une vaste saga sur l’amour et la réincarnation, impliquant Tsukino et Chiba Mamoru, un jeune homme également appelé Tuxedo Mask. Le combat auquel Tsukino et ses amis sont confrontés finit par atteindre des proportions interstellaires.

Bandai élève la princesse de la lune au sommet

Jusque-là, les mangas shôjo étaient plutôt des comédies romantiques se déroulant à l’école. Les mangas d’action étaient un « champ de bataille » réservé aux personnages masculins.

C’est le fabricant de jouets Bandai qui deviendra le sponsor principal de l’anime, mais bien que l'œuvre précédente de Takeuchi Code Name Sailor V s’était classée en tête des enquêtes de popularité des magazines, la société n’était pas convaincue que cette nouvelle série jouirait d’un grand succès.

La production de l’anime, dirigée principalement par un personnel relativement jeune, n’avait pas obtenu au départ de critiques positives et les produits dérivés ne se vendaient pas très bien. Cependant, la situation a changé une fois que les téléspectateurs ont découvert que Tsukino était en réalité une princesse de la lune. Au fur et à mesure que l’intrigue progressait et qu’elle prenait de l’ampleur, la vague de popularité de Sailor Moon a gagné en puissance.





Sailor Moon est rapidement devenu l’une des franchises les plus populaires au monde, établissant un nouveau record pour une première édition de manga shôjo (pour un public féminin) en dépassant la barre du million d’exemplaires vendus (1,3 million). Au début de la publication de la série dans Nakayoshi, le magazine avait un tirage de 800 000 exemplaires, mais en 1993, il a plus que doublé pour atteindre les deux millions.

Au-delà du manga, il y a eu une explosion des produits dérivés : baguettes Moon Stick, poupées, snacks, vêtements, etc. Les ventes annuelles s’élevaient à près de 200 millions de yens. Fin mars 1995, à la fin de l’année fiscale, le sponsor Bandai avait vendu tellement de produits qu’il n’arrivait plus à suivre ses propres résultats.