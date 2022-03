Le vin et le cidre de Fukushima : une production de qualité pour redorer l’image de la région

Un vignoble à la rescousse d’une région

La préfecture de Fukushima a toujours été reconnue pour ses fruits. C’est en se basant sur cette réputation que le vignoble Ôse (Fukushima Ôse Winery) tente de redorer le blason de la région, toujours en proie à une mauvaise image 11 ans après la catastrophe nucléaire.

Fondé en 2015, le vignoble s’est installé sur les 9 000 m2 d’espace entre le centre de la ville de Kôriyama et le lac Inawashiro. Depuis son établissement, l’entreprise travaille avec la municipalité ainsi que la Fondation de soutien aux désastres de Mitsubishi Corporation pour encourager les producteurs fruitiers de Fukushima et les aider à vendre.





Le bâtiment principal du vignoble abrite un ensemble impressionnant d’équipements, y compris 29 cuves de fermentation, un alambic pour la distillation des alcools, des pressoirs, et des machines de mise en bouteille. Les premiers produits de l’établissement, du cidre et des eaux de vie, ont déjà donné de bons résultats lors de concours tenus au Japon et à l’étranger. La première cuvée de vin a été mise sur le marché en 2019 sous le nom de « Vin de Ollage », recevant des éloges pour son goût vif et pur.

Outre les installations de production, une boutique propose la dégustation des vins et un espace est disponible pour des séminaires. Les visiteurs peuvent aussi profiter du lac Inawashiro, du parc Jôdomatsu et de plusieurs sources thermales à proximité.









Du cidre et de l’eau de vie qui ont reçu des prix

Suite à la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, la préfecture de Fukushima n’a cessé de lutter pour dissiper les inquiétudes à propos de la sécurité de ses produits agricoles. Même 11 ans après, certains préfèrent s’abstenir de consommer de fruits et légumes frais, ou produits de la pêche, venant de Fukushima. Les producteurs se trouvent souvent obligés de vendre des produits haut de gamme pour un rien, et une grosse partie de leur production finit en ingrédients pour d’autres produits alimentaires... Pour surmonter cette difficulté, une approche se base sur le développement d’un réseau regroupant les producteurs avec ceux qui peuvent ajouter de la valeur aux produits, comme par exemple en faire la promotion ou les vendre directement au consommateur.

Le vignoble Ôse a pris les devants pour soutenir et encourager la production locale de raisins, mais la patience doit être de mise car ce n’est qu’après trois ans qu’un nouveau vignoble peut commencer à produire du vin. Entre temps, l’entreprise s’est lancée dans la production de cidre et d’eaux de vie à base de pêches et de poires asiatiques.

Son cidre (baptisé tout simplement « Cidre ») est élaboré à partir de pommes cultivées dans la préfecture de Fukushima. Depuis son lancement en 2016, il a remporté des prix au Japon et à l’étranger, y compris le grand prix du Fuji Cider Challenge 2020. De même, son eau de vie à la pomme (appelée « Ôse Pomme »), a décroché une médaille d’argent au concours International Wine and Spirits Competition de 2019, avec le score le plus élevé pour une telle boisson.









Le vigneron Sasaki Hiroshi, un vétéran qui a travaillé plus de 25 ans dans la principale région viticole du Japon, la préfecture de Yamanashi, est maitre de chai au vignoble Ôse. Il est modeste quand il décrit son rôle, disant que ce sont les producteurs de raisins qui méritent les compliments.

« 80 à 90 % de la qualité d’un vin dépend du raisin », dit-il, en remarquant l’excellence des vignes locales. « Les enthousiastes pourront s’attendre avec plaisir à une plus grande palette de vins de Fukushima. » Il reste aussi très optimiste sur les autres produits futurs de la préfecture : « Tous les fruits produits à Fukushima sont excellents et serviront à faire de très bonnes eaux de vie. »