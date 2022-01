Kitakata : l’une des trois capitales japonaises du râmen se trouve dans la région de Fukushima

Kitakata (préfecture de Fukushima) est l’une des trois capitales historiques de râmen au Japon, avec la ville de Sapporo (préfecture de Hokkaidô) et celle de Hakata (préfecture de Fukuoka). Si le Sapporo râmen est au miso (pâte de soja) et le Hakata râmen est au tonkotsu (moelle de porc), le râmen de Kitakata se caractérise par sa soupe légère à la sauce soja.

Lors du boom du râmen dans les années 1980, la ville de Kitakata ne comptait que 30 000 habitants. Au plus fort de cette période, jusqu’à 120 magasins de râmen rivalisaient avec les deux autres villes bien plus grandes qu’elle. En outre, une culture unique y a pris racine : ici, on prend un bol de râmen dès le petit-déjeuner.





Les nouilles plates et rétrécies sont nées au Genraiken

C’est au « Genraiken – Cuisine Chinoise » qu’est né le Kitakata râmen, comme le rappelle les grands caractères « Ganso » (le fondateur) jaunes sur fond noir sur la devanture. Le plat qui constitue la spécialité du lieu s’appelle encore « Nouilles chinoises » (Chûka soba), à la recette très simple, à l’ancienne : une soupe légère mais pleine de saveur à la sauce soja, des nouilles épaisses et fermes.









Le Genraiken fut fondé par Ban Kinsei, venu de Chine au Japon à la fin de l’ère Taishô (1912-1926). Pour ne pas être à la charge de son oncle, qui avait travaillé à Nagasaki et à Yokohama avant de travailler comme mineur dans les mines de Kano, au nord-ouest de Kitakata, il commence à vendre des nouilles chinoises sur un étal ambulant. Se souvenant du goût de sa ville natale, il améliore sa recette en autodidacte avant d’ouvrir le Genraiken.

Ban met ainsi au point des nouilles à haute hydratation et à maturation lente après laminage et coupe plate. Désireux de faire partager sa recette, il a formé de nombreux apprentis et créé une usine pour la fabrication des nouilles du Genraiken.

L’origine des râmen à la sauce soja : Makoto Shokudô

Ces nouilles coupées à plat, maturées lentement, bien fermes, sont caractéristiques du Kitakata râmen. La soupe est généralement assaisonnée à la sauce soja, mais les râmen au sel sont également très populaires. Et certains restaurants servent aussi des râmen au miso, ou des tsukemen, c’est-à-dire des nouilles trempées et non pas en soupe. Avec le Genraiken, le restaurant Makoto shokudô pour la soupe à la sauce soja et le Bannai shokudô pour la soupe au sel forment les « trois maisons » du Kitakata râmen.













Le Makoto Shokudô a ouvert peu après la guerre par la première propriétaire, Satô Ume, qui tenait auparavant une pension de famille. Elle tenait à améliorer la soupe, et l’on dit que la saveur de la sauce soja, de sardines niboshi séchées et d’os de porc, est née ici.

Le goût de la soupe est légèrement épais, avec une belle profondeur. Mais l’arrière-goût reste clair et net. On peut en manger tous les jours sans s’en lasser. La caissière vend des râmen à emporter, et même si vous êtes rassasié, vous ne pouvez pas dire non.





Des râmen dès 7 h du matin

Le Bannai Shokudô est un restaurant de râmen à Kitakata célèbre dans tout le Japon. Sa spécialité est le nikusoba (soupe de nouilles à la viande) avec tellement de tranches de rôti de porc que l’on voit à peine les nouilles.









Le fondateur, Bannai Shingo, a été formé au restaurant Shanghai, établi de longue date, et est devenu indépendant en 1958. La soupe salée est à base d’os de porc, avec ajout de la sauce soja utilisée pour cuire le porc comme ingrédient secret. La soupe est légère au puissant goût d’umami dû au sel et au dashi, qui se marient parfaitement avec la grande quantité de porc et les nouilles glutineuses.

Le fondateur lui-même a joué le rôle de conseiller lors de la fondation de la chaîne Kitakata râmen Bannai en 1988, qui a hérité du goût original du Bannai Shokudô et a ouvert plus de 60 magasins à Tokyo et d’autres régions du Japon à ce jour, et s’est même développé aux États-Unis. C’est ce développement qui a favorisé l’image « Kitakata râmen = Bannai ».





Bannai Shokudô et Makoto Shokudô sont ouverts dès 7 heures du matin. Lorsque le propriétaire allume les lumières du magasin encore plus tôt le matin pour allumer la cuisine et commencer lancer la préparation, les clients réguliers venaient en pensant que c’est déjà l’ouverture. Des personnes qui viennent de terminer leur travail de nuit à l’usine ou qui travaillent à la ferme à l’aube. C’est ainsi qu’ils sont arrivés à leur servir le petit déjeuner. La culture consistant à manger des râmen le matin s’est naturellement enracinée dans la région de Kitakata.