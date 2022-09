Le sanctuaire Takayama Inari et ses innombrables portiques en forme de dragon vermillon

Lieux sacrés du Japon

La beauté du sanctuaire Takayama Inari, au nord-est du pays, en a enchanté plus d’un. À l’orée du bois serpente environ 200 portiques rouge vermillon, contraste saisissant avec le vert du jardin japonais entretenu avec soin de ce lieu shintô. Partons à sa découverte en photos.

Un dragon vermillon

À Tsugaru, dans la préfecture d’Aomori (nord-est du pays), les portiques torii vermillon qui se succèdent tels une rangée de dominos à l’orée d’une forêt luxuriante, avec en toile de fond le jardin japonais soigné du sanctuaire Takayama Inari, sont un spectacle à ne pas manquer. Vues de loin, ces innombrables portiques qui sillonnent le jardin semblent donner forme à un dragon au repos...



Le rouge vermillon des portiques, contraste saisissant avec le vert vif du jardin japonais et des bois environnants.

Le sanctuaire Takayama Inari aurait été fondé par le puissant clan Andô qui a régné sur la région de Tsugaru pendant les périodes Kamakura (1185–1333) et Muromachi (1333–1568). L’édifice a longtemps été vénéré par les résidents locaux, qui y venaient prier pour des récoltes abondantes, la sécurité en mer et le succès dans les affaires. Cependant, la gare la plus proche, celle de JR Goshowara, se trouvant à 30 minutes en voiture, seuls les touristes les plus curieux venaient s’aventurer.

Néanmoins à partir de 2016, avec la mise en service de la ligne de train Hokkaidô Shinkansen, qui reliait désormais Aomori et Hakodate, le sanctuaire Takayama Inari est alors apparu sur de nombreuses affiches de la préfecture d’Aomori, piquant la curiosité de nombreux visiteurs intrigués par les successions de portiques torii rouge vermillon. Des photos partagées par les touristes sur les réseaux sociaux en ont attiré d’autres, faisant passer le sanctuaire d’un édifice reculé et peu fréquenté à une véritable attraction touristique à ne pas manquer.



Un imposant torii se dresse devant l’entrée du sanctuaire Takayama Inari.



Un autre majestueux torii en bas des marches qui mènent au haiden, le pavillon de recueil et de prière pour les fidèles.

Les célèbres portiques du sanctuaire ont en fait été rajoutées il y a peu. Il y a près de 40 ans, les portiques torii étaient dressés par les agriculteurs locaux en guise d’offrandes. Cette pratique se répandit assez rapidement, de sorte que, les torii furent si nombreux, qu’il devint impossible de les ériger en ligne droite. Par ailleurs, un étang devant être creusé dans le jardin du sanctuaire, il fallut retirer les portiques.

Comme Takamatsu Inari possède un petit sanctuaire dédié à une divinité dragon, les torii y furent redisposés pour former une ligne courbe, rappelant justement celle de cette créature.



La longue rangée des portiques commence au sanctuaire Ryû-jingû, édifice dédié à un dragon, divinité des mers.



Une succession de torii à proximité d’un étang, magnifique paysage de carte postale.



La succession de torii serpentant au-delà de l’étang et poursuit sa course vers le firmament

Les statues de renard de pierre

S’il y a actuellement 202 portiques, les structures de bois pâtissent lourdement des rudes hivers de Tsugaru et de l’air marin sur la côte de la mer du Japon. Les travaux de réparations devraient être terminés pour l’automne 2022, portant le nombre de torii à 230.

La rangée de portiques se termine en hauteur sur un point d’observation, depuis lequel les visiteurs peuvent contempler les autres torii mais également d’autres parties du sanctuaire. Ils peuvent alors se recueillir depuis le sanctuaire Shinmei, et s’incliner devant les renards de pierre, animaux considérés comme les messagers d’Inari, la divinité du riz et de la fertilité.



Un tunnel de torii rouge vermillon. Les portiques sont recouverts d’une couche de peinture, qui les protège des intempéries.



Ce point d’observation est l’endroit idéal pour des photos souvenirs à couper le souffle.



Regardez attentivement et vous verrez que chaque statue de renard de pierre a sa particularité.

La zone entourant le haiden, pavillon de prière pour les fidèles, à la fin du parcours des portiques, abrite de nombreux sanctuaires secondaires entre autres édifices. C’est par exemple dans le sanctuaire Sannô qu’est érigé un portique à l’aspect plutôt atypique pour ce genre de structure. Les fidèles peuvent également se recueillir au sanctuaire Myôbu et prier pour un heureux mariage et une vie prospère.



Le pavillon cérémoniel (haiden) au sanctuaire Takayama Inari se dresse majestueusement au sommet de la colline.



Le haut du portique Sannô porte une forme triangulaire représentant le vent et les vagues. En arrière-plan, le sanctuaire Sannô.



D’un style épuré, le sanctuaire Myôbu est un passage obligé pour celles et ceux à la recherche de l’âme sœur.

