Tourisme gourmand à Hirosaki : à la chasse aux meilleures tartes aux pommes du Japon

Les cartes suivantes s’appuieront sur cette première édition de 2010. Pour ce faire, Nomura a contacté toutes les pâtisseries, les cafés et boutiques traditionnelles de confiseries japonaises wagashi de toute la ville, en quête de nouvelles informations à mentionner sur le précieux document. Elle ne s’y attendait pas elle-même, mais elle a découvert que les endroits où déguster de délicieuses tartes aux pommes, ou en acheter, ne manquaient pas ! Elle a surtout été surprise par le nombre de boutiques traditionnelles de confiseries japonaises wagashi qui en proposent, où l’on s’attendrait plutôt à se voir proposer des pâtisseries japonaises de style traditionnel. Tellement étonnée qu’elle est même allée poser la question dans une de ces boutiques. Là-bas, on lui a tout simplement rétorqué : « Mais nous vendons des tartes aux pommes depuis des dizaines d’années, vous savez ! »

Indispensable pour une quête à la tarte aux pommes réussie : la Carte guide des tartes aux pommes de la ville de Hirosaki. Où la trouver ? Tout simplement dans les gares ou encore au Centre d’informations touristiques. Gratuite, elle recense pas moins de 43 variétés de desserts aux pommes utilisant des pommes d’Aomori, que vous pourrez bien sûr acheter le long de votre périple à Hirosaki. Cette carte décrit également les saveurs de chacune d’entre elles et leurs différentes caractéristiques. De quoi vous mettre l’eau à la bouche, ça c’est sûr ! Publiée pour la première fois en 2010, cette carte a été de plus en plus prisée par les visiteurs, particulièrement les jeunes, rendant maintenant cette quête de la tarte aux pommes un incontournable dans la préfecture d’Aomori.

Ancienne ville-château du clan Tsugaru, Hirosaki jouit d’une longue histoire et regorge de sites touristiques passionnants. Mais récemment, ce n’est pas tant son histoire qui fait parler d’elle, mais sa gastronomie. Précisément, sa célèbre tarte aux pommes. Dans la ville, vous verrez de nombreux points repères comme celui-ci. Ces bannières vous indiquent les endroits à ne pas manquer pour déguster des pâtisseries à la pomme, telles que les traditionnelles tartes aux pommes rondes, petites ou grandes, ou encore des pâtisseries de type mignardise, à manger en une bouchée. Pâtisseries, cafés ou encore boutiques traditionnelles de confiseries japonaises wagashi… les endroits ne manquent pas et peuvent être extrêmement variés.

Le guide des tartes tatin

Bien que la saison de récoltes des pommes soit courte, vous pouvez déguster de délicieuses tartes aux pommes à n’importe quel mois de l’année. Pour compiler les informations sur la carte, le Centre d’informations touristiques a mis les petits plats dans les grands ; eh oui, quoi de mieux qu’une dégustation ? Toute l’équipe a pu ainsi comparer les saveurs et les textures de pas moins de 34 différentes tartes aux pommes, prenant à chaque bouchée des notes pour décrire les caractéristiques de chacune d’entre elles.

Nomura ne faisait pas partie de l’équipe du Centre lorsque la première carte a vu le jour en 2010. Mais elle n’a pas oublié l’émotion qu’elle a ressentie lorsqu’elle en a reçu un exemplaire. « J’ai beaucoup aimé le désign. C’était vraiment trop mignon » se souvient-elle. « Je n’aurais jamais pensé que tant d’endroits vendaient des tartes aux pommes dans la ville ». C’est ainsi qu’elle aussi se prit au jeu et, carte en main, commença à aller dans les endroits un à un cités sur la liste pour goûter elle-même les tartes.

Depuis, la carte a fait son chemin. Elle en est maintenant à sa cinquième édition et apparaît régulièrement dans des émissions de télévision ou dans des magazines féminins, surtout lorsque de nouvelles informations y sont ajoutées. Ce simple morceau de papier est devenu une véritable star à Hirosaki, si bien que toute une panoplie de produits dérivés se sont développés autour. Pour conserver cette précieuse carte, vous pouvez vous procurer un porte-document en plastique, inscrire vos impressions sur un carnet de bord… Le succès de la carte est tel qu’une version en anglais est même disponible.

Et puis, après le succès de la Carte guide des tartes aux pommes est arrivée sa petite sœur, la Carte guide des tartes tatin. Mais ce n’est pas tout ; en 2021 est paru le Livre des recettes de tartes aux pommes de Hirosaki, publié par l’Agence de tourisme de Hirosaki.

Toute l’équipe du Centre d’informations touristiques met elle aussi la main à pâte pour développer l’image de « ville de la pomme » de Hirosaki. Et cet engouement pour les pommes a fait recette pour les boutiques de tartes aux pommes comme pour les producteurs du précieux fruit.



Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : produits dérivés de la carte au Centre d’informations touristiques, couverture du Livre des recettes de tartes aux pommes de Hirosaki et Carte guide des tartes tatin de Hirosaki.



Dans son carnet de bord, Nomura Izumi note avec le plus grand soin ses impressions, inscrit ce qu’elle a pensé de chaque tarte aux pommes, y compris en dehors de Hirosaki. Grâce à ses méticuleuses recherches, la Carte guide des tartes aux pommes de Hirosaki peut se vanter de mentionner des informations de première main.

Une influence occidentale

Nomura Izumi y va même de ses propres suggestions ; pour des visiteurs pressés et ne sachant que choisir parmi les différentes variétés de tartes aux pommes, le salon de thé Taishô Roman est tout indiqué. Sa carte de desserts tous plus délicieux les uns que les autres saura satisfaire leurs papilles égarées.

Le salon de thé se trouve dans un bâtiment pittoresque de style occidental dans l’enceinte du Jardin mémorial de Fujita, très prisé des amateurs de détente. Le jour de notre visite, pas moins de neuf variétés différentes de tartes aux pommes figuraient sur la carte. L’une provenait de Futamian, une boutique de pâtisserie japonaise traditionnelle wagashi, qui fut la toute première à proposer des tartes aux pommes, et une autre de chez Tamura Farm, qui utilise des pommes de la variété Kôgyoku, qui proviennent de ses propres vergers.



Le salon de thé Taishô Roman niché dans un bâtiment de style occidental au cœur du Jardin mémorial de Fujita.



Un chausson aux pommes de chez Futamian. La douce saveur de ce dessert figure à la carte de cette boutique traditionnelle de style japonais depuis plus d’un demi-siècle.



Un autre style de tarte aux pommes ; celui du Tea Lounge Eau Clair, avec une pomme de la variété Fuji coupée en tranches généreuses, sur une pâte croustillante.

Les clients du salon de thé Taishô Roman peuvent choisir de manger sur place et/ou d’acheter leur dessert préféré et de le déguster plus tard tranquillement chez eux. Des kiosques dans les gares et des boutiques touristiques proposent également un large choix de tartes aux pommes à emporter, l’occasion pour les visiteurs de prolonger un peu plus longtemps leur voyage au cœur des saveurs de la préfecture d’Aomori.



Cinq variétés de tartes aux pommes à emporter au salon de thé Taishô Roman



Les spécialités de Tamura Farm, qui utilisent des pommes de la variété Kôgyoku cultivées par la ferme elle-même, sont en vente dans toute la ville. Les généreux morceaux de fruits sont bien visibles à travers les croisillons formés par la pâte.



Dans un autre style, le dessert aux pommes Ringo Kaidô de chez Kasai Seika : une couche de morceaux de pommes sur une moelleuse génoise de castella. Très prisé des clients de plus de 30 ans, il est en vente à la boutique Sakura House au Centre d’informations touristiques notamment.

Les premières pommes occidentales ont fait leur apparition dans la préfecture en 1875. Elles auraient été introduites par John Ing, un professeur américain à l’école Tôô Gijuku, qui les distribuait à ses étudiants pour Noël.

Au « Salon de café Ange », au premier étage de l’ancienne résidence pour professeurs étrangers d’une école, vous pourrez déguster sa célèbre tarte aux pommes, faite avec des pommes de la variété Eigôka, développée dans la ville de Hirosaki. Quoi de plus normal de pouvoir déguster toutes sortes de délicieuses tartes aux pommes dans le lieu qui a vu l’introduction des premières pommes au Japon ?



L’ancienne résidence des professeurs étrangers de l’école Tôô Gijuku, un établissement scolaire initialement créé et géré par le domaine de Hirosaki.



Une part de tarte aux pommes au Salon de café Ange, parsemée de raisins secs et des noix.

Centre d’informations touristiques de la ville de Hirosaki

Adresse : 2-1 Shimo-shiroganechô, Hirosaki-shi, Aomori-ken

Horaires : 9 h – 18 h

Fermé en fin d’année et aux vacances du Nouvel an

Accès : à 15 minutes en bus de la gare JR de Hirosaki, descendre à l’arrêt Shiyakusho-mae

