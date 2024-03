La terrasse panoramique Shibuya Sky : une vue en plein air sur la capitale japonaise

Les endroits à visiter à tout prix !

Shibuya Sky offre une vue panoramique spectaculaire de Tokyo et de ses alentours. Depuis son ouverture au-dessus de la gare de Shibuya en 2019, cette terrasse est rapidement devenue un lieu incontournable pour les visiteurs de la capitale.

Ressentir l’effervescence de Tokyo à 229 mètres de haut

Shibuya, centre névralgique de la mode et la pop culture nippone, fait l’objet de travaux « d’une vie » afin de réaménager les abords de la gare. Au cœur de cette transformation se trouve le complexe Shibuya Scramble Square, achevé en novembre 2019. Du haut de ses 47 étages et culminant à 229 mètres, sa popularité est non seulement liée à son accès direct à la gare et ses installations commerciales, mais aussi et surtout à la plateforme d’observation située au dernier niveau : Shibuya Sky.



Le bâtiment Scramble Square, directement connecté à la partie est de la gare JR Shibuya, dispose de restaurants et magasins jusqu’au 14e étage, puis de bureaux dans les étages supérieurs.



L’ascenseur « Transition Pod » nous transporte du 14e étage au 31e en une trentaine de secondes. L’excitation monte grâce aux effets sonores et au kaléidoscope sur le plafond.



Prenez ensuite les escalators du 45e au 46e étage. Une fois sorti de cet étroit passage, vous arriverez dans le hall de la plateforme, baigné de lumière.



Les visiteurs peuvent apprécier pleinement la vue en s’allégeant de leurs affaires aux consignes.

Cette plateforme d’observation a été conçue de manière à pouvoir s’échapper un moment de sa vie ordinaire pour découvrir un lieu extraordinaire. De là, on peut y ressentir l’effervescence de la capitale nippone et imaginer un monde au-delà de l’horizon... L’établissement cherche à transcender l’aspect touristique ; Il propose un espace culturel qui s’apparente au planétarium Gotô, situé autrefois dans le building Shibuya Tôkyû Bunka Kaikan, attenant à la station homonyme. Après s’être faufilés à travers un étroit passage, les visiteurs se retrouvent sur la terrasse au panorama qui s’étend à perte de vue.

L’étage supérieur (47e), baptisé Sky Stage, comprend une pelouse artificielle et une terrasse en bois depuis laquelle vous pourrez admirer la capitale nippone à 360 degrés. Nous apercevons entre autres les buildings du quartier de Shinjuku au nord, la tour de Tokyo et la tour Skytree à l’est mais aussi la baie de Tokyo au sud, ainsi que le mont Fuji à l’ouest. C’est l’endroit idéal pour contempler les nuages ou les paysages nocturnes en sentant le soleil et le vent sur la peau. Et en se prélassant dans l’herbe ou dans les hamacs mis à disposition, on aura la sensation de flotter entre les nuages !

Le Sky Stage est entouré de vitres, mais sur la partie nord, le Sky Edge, elles sont un peu plus basses afin de pouvoir observer le fameux passage piéton.



La plateforme d’observation, d’environ 2 500 m2, est la plus vaste du Japon. Mais attention car elle peut s’avérer très venteuse, ce pourquoi les visiteurs sont priés de laisser leur chapeau et boissons à l’étage inférieur.



Un spot payant au Sky Edge propose de prendre des photos avec le parc de Yoyogi et les buildings de Shinjuku en arrière-plan.



Nous trouvons également le « Geo Compass », une carte de projection azimutale équidistante, nous invitant à imaginer le monde au-delà de notre champ de vision. Au nord-est, il est possible d’apercevoir le Stade Olympique. (Ici, au centre de la photo)



Par beau temps on aperçoit la chaîne de montagnes Tanzawa, et pour les plus chanceux, il est même possible que le mont Fuji sorte des brumes.



Au sud-ouest, notre regard peut s’étendre jusqu’à Yokohama.



Au sud, le building Shibuya Stream se dresse à 180 mètres. Nous profitons aussi d’une vue prolongée de la baie de Tokyo jusqu’à la péninsule de Bôsô, dans la préfecture de Chiba.



Des hamacs sont à notre disposition



Et n’hésitons pas à profiter du roof top bar à partir de 16 h (pour un temps limité). En dehors des horaires d’ouverture du bar, tout le monde peut utiliser l’espace canapés.

Des paysages nocturnes par la technologie

À la nuit tombée, l’ambiance et le cadre se transforment tels une illusion. Le lieu est particulièrement prisé à ce moment. Entre les néons et les voitures serpentant la ville, le paysage nocturne est digne d’un film de science-fiction, et les 18 faisceaux lumineux combinés aux effets sonores variant selon la saison participent d’autant plus à rendre l’expérience inoubliable.



Très peu d’endroits offrent la possibilité de voir à la fois la tour de Tokyo et la tour Skytree.



Les lumières de la ville s’étendent à perte de vue.



Le spectacle de sons et lumières « Crossing light » donne le rythme en s’activant toutes les 30 minutes de 19 h à 22 h.

Depuis la galerie intérieure Sky Gallery au 46e étage, nous pouvons profiter du paysage par tous les temps. On y trouve également des expositions d’art numérique, un café et un magasin de souvenirs.

En plein cœur d’une métropole bouillonnante, Shibuya Sky est un endroit qui peut nous faire passer un moment réellement atypique. Bonne visite !



Data Scape (à droite) nous donne des informations visuelles à propos de Shibuya.



La vue du 46e étage domine le carrefour de Shibuya.



C’est Hasegawa Zaiyû, gérant du restaurant « Den », double étoilé au guide Michelin, qui se charge d’expliquer le menu aux clients du bar Paradise Lounge.



Et l’aventure prend fin au magasin de souvenirs...

Shibuya Sky

Adresse : 14 e étage (Billetterie), 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo

étage (Billetterie), 2-24-12 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Ouvert toute l’année

Horaires : 10 h 00 à 22 h 30 (Dernière entrée : 21 h 20)

Tarifs pour une réservation en ligne : 2 200 yens pour les adultes, 1 700 yens pour les collégiens et lycéens, 1 000 yens pour les élèves en primaire, 600 yens pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

Tarifs sur place : 2 500 yens pour les adultes, 2 000 yens pour les collégiens et lycéens, 1 200 yens pour les élèves en primaire, 700 yens pour les enfants âgés de 3 à 5 ans

Accès : directement depuis la gare de Shibuya (lignes JR et métro)

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)