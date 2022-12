La tour de Tokyo, emblème de la capitale nippone

Le b.a.-ba du Japon

Symbole de la capitale japonaise, illuminée de couleurs changeantes selon les saisons, la tour de Tokyo offre par beau temps une splendide vue panoramique à 360 degrés jusqu’au mont Fuji. Même dépassée en hauteur par la tour Skytree, sa digne élégance lui vaut aujourd’hui encore une notoriété incontestée.

Une construction à trois milliards de yens achevée en un an et demi à peine

La tour de Tokyo, de son nom officiel Nippon Denpa-tô, fière de ses 333 mètres de hauteur, a été inaugurée le 23 décembre 1958. Au moment de sa construction, c’était la plus haute tour autoportante en métal du monde, dépassant la tour Eiffel. Avec environ 2,8 milliards de yens de coûts de construction et l’intervention d’un total de 220 000 travailleurs, cet édifice extrêmement résistant aux séismes et aux désastres a été conçu par calcul manuel à une époque qui ne connaissait pas encore l’ordinateur, et a pu être achevé en seulement un an et demi.



La patrouille acrobatique Blue Impulse de la Force aérienne d’autodéfense japonaise et la tour de Tokyo (Pixta)

C’est le professeur Naitô Tachû, l’un des plus grands architectes du Japon, qui a dirigé la conception de la structure. Interrogé sur la beauté de son design, il déclare dans une émission consacrée au cinquantenaire de la tour de Tokyo : « C’est le résultat de ma recherche d’un édifice sans fioritures et parfaitement stable. » Ses belles couleurs, orange international et blanc, ont été déterminées par les règles de sécurité aérienne de la Loi sur l’aéronautique civile qui stipulent que tout édifice dépassant une certaine hauteur doit être peint en deux différentes couleurs.



Le panorama vu de l’observatoire principal (photos de Nippon.com)

Devant l’ascenseur, faites une réservation pour une visite guidée jusqu’à l’observatoire supérieur. Vous verrez les tours de Roppongi Hills, le temple Zôjô-ji et le parc Shiba rétrécir petit à petit et se transformer en jardin miniature avant d’arriver à l’observatoire principal (150 m) et à l’observatoire supérieur (250 m). Vous pourrez profiter du service de boissons et de photographie proposés pendant le trajet. Si vous préférez prendre l’escalier en plein air de la tour, vous pourrez découvrir le paysage alentour en gravissant les 600 marches en 10 minutes environ avant de parvenir à l’observatoire principal.

Des illuminations à admirer sous tous les angles



La pleine lune et la tour de Tokyo (Pixta)

La tour de Tokyo est illuminée la nuit en deux couleurs. Au printemps, en automne et en hiver, elle est éclairée en orange, sa couleur traditionnelle puis, en été, elle prend une couleur argentée. Le « voile infini de diamant » créé par 268 LED aux couleurs variées, offre une combinaison de douze couleurs différentes tous les lundis soir et peut changer de couleur à volonté selon les événements et les promotions. Des messages peuvent également être affichés sur les vitres de l’observatoire. Deux fois par an, 180 de ces lampes sont remplacées manuellement .



La tour de Tokyo illuminée vue de dessous ©Tokyo Tower

La tour de Tokyo dans les films

La tour de Tokyo apparaît dans de nombreux films. Dans Always : Sunset on Third Street (2005), qui dépeint la belle époque de l(ère Shôwa (1926-1989), la tour de Tokyo est en cours de construction. Dans la suite du film, réalisée en 2007, elle apparaît sous sa forme définitive. La tour de Tokyo est aussi un élément indispensable dans les films avec effets spéciaux comme Godzilla et Mothra.



La tour de Tokyo et Godzilla (Pixta)

Un chiffre record de 180 millions de visiteurs

Même après la construction de la tour Skytree en 2012, la tour de Tokyo a continué à être active comme tour générale de radiodiffusion. De nombreux équipements de transmission électrique ont été transférés sur la Skytree mais la tour de Tokyo possède encore une station de réserve pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie de Terre et elle émet une partie des ondes radio FM.

En 2013, la Japon classe la tour de Tokyo comme « bien culturel tangible » et, à l’occasion de son soixantième anniversaire en 2018, le grand observatoire et l’observatoire spécial ont fait l’objet d’une rénovation de grande envergure et ont été rebaptisés « observatoire principal » et « observatoire supérieur ». Cette même année, grâce aux travaux de rénovation, la tour de Tokyo a accueilli le chiffre record de 180 millions de visiteurs.

De nombreux événements y sont organisés à chaque saison. En réservant à l’avance, on peut y voir le soleil se lever le jour de l’An. Le jour de la fête des garçons, le 5 mai, 333 banderoles en forme de carpes, les koinobori, dansent devant l’entrée principale de la tour. On y voit des projections vidéo et des illuminations saisonnières, comme celle de la voie lactée le jour de la fête des étoiles (tanabata) en juillet. Et les soirs de pleine lune, la partie supérieure de l’illumination est éteinte pour que l’on puisse mieux voir l’astre de la nuit. Consultez le programme des événements sur le site officiel de la tour de Tokyo et allez la voir !



Les cerisiers pleureurs du temple Zôjô-ji et la tour de Tokyo

(Photo de titre : paysage nocturne avec la tour de Tokyo. Pixta)