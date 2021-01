Le temple Zôjô-ji, une relique du bouddhisme et des shoguns Tokugawa en plein cœur de Tokyo

Le premier dirigeant du clan Tokugawa à être enterré au temple Zôjô-ji fut le second shogun, à savoir Hidetada. Au cours des siècles de règne des Tokugawa, il sera rejoint par les shpguns Ienobu (sixième), Ietsugu (septième), Ieshige (neuvième), Ieyoshi (douzième) et Iemochi (quatorzième). Tokugawa Ieyasu repose dans la ville de Nikkô, au mausolée Tôshôgû (préfecture de Tochigi), de même que le troisième chef Iemitsu. Cependant, d’autres dirigeants Tokugawa reposent dans le deuxième temple familial du clan, le temple Kan’ei-ji. Les mausolées qui ont accueilli les dépouilles des shoguns au temple Zôjô-ji ont été détruits pendant la guerre. Les sépultures furent donc transférées vers de nouveaux tombeaux dans l’enceinte du temple.

L’école bouddhiste de la Terre pure (Jôdo) a été fondée au Japon en 1175 par le légendaire moine Hônen, qui pensait que les fidèles pouvaient, en se contentant seulement de réciter le nenbutsu, atteindre le salut et renaître dans le Gokuraku-jôdo, la terre bouddhiste de la béatitude pure. Le grand pavillon Daiden abrite une sculpture en bois d’Amida, le bouddha de la Lumière Infinie, divinité centrale de l’école de la Terre pure. Sculptée à l’époque de Muromachi (1333-1568), elle se dresse aux côtés de statues du moine Hônen et de Shandao, un moine chinois du VII e siècle dont les écrits influenceront grandement l’évolution des écoles de la Terre pure au Japon.

Au-delà des piliers rouges recouverts de laque et des avant-toits de la porte, un lieu paisible vous attend, où arbres et statues se côtoient dans de vastes espaces ouverts. Matsunaga Hakuchô, qui sera notre guide, regrette que le temple Zôjô-ji, lieu pourtant chargé d’histoire, attire si peu de touristes. Il explique ce triste constat par le fait que de nombreuses structures traditionnelles ont été détruites lors des bombardements de la guerre. Cependant, si le site se trouve quelque peu diminué, de nombreuses pièces rappellent le passé glorieux du temple Zôjô-ji, notamment les tombes de six shoguns du clan Tokugawa ou encore d’éminents personnages tels que la princesse Kazunomiya.

L’une des rares structures restée intacte est la porte principale, la San-gedatsu-mon. Imposante, haute de 21 mètres et large de 19 mètres, elle donne sur une élégante entrée couleur vermillon, qui elle-même laisse apercevoir l’avenue Hibiya. Construite en 1622, il s’agit du plus ancien bâtiment en bois de Tokyo. Il est désigné Bien culturel d’importance nationale.

Une immense superficie

Autrefois, la superficie du temple Zôjô-ji avait atteint jusqu’à 83 hectares, s’agrandissant sans cesse à chaque construction d’un nouveau mausolée. À mesure que le pays s’est modernisé, les nombreux bâtiments et jardins qui se trouvaient autrefois dans l’enceinte du temple ont peu à peu laissé place à des routes et des structures modernes en béton. À l’apogée du temple Zôjô-ji, la porte San-gedatsu-mon était devenue la porte centrale plutôt que l’entrée principale, ce qui donne une idée de la superficie du site. Quant à la porte principale Daimon, elle se trouvait à l’est, à une distance d’exactement 108 ken (environ 200 mètres), un chiffre qui correspondrait au nombre de désirs terrestres dans la pensée bouddhiste. Aujourd’hui, une réplique très réduite marque l’endroit où se trouvait autrefois la grande porte. La porte Daimon a par ailleurs donné son nom à une station de métro.





Au nord, le temple Zôjô-ji s’étendait jusqu’à Onari-mon, porte réservée aux visites de shoguns. Aujourd’hui, une station de métro porte son nom. Au sud, on trouve maintenant le parc de Shiba et l’hôtel Prince Park Tower, et à l’ouest, la fameuse tour de Tokyo. Les vastes enceintes comptaient 48 sous-temples ainsi qu’une centaine de structures pour abriter, selon certains témoignages, plus de 3 000 moines, disciples au temple. Le contrôle de propriétés dans des zones environnantes et plus lointaines assurait également à l’édifice un revenu substantiel.









L’héritage du clan Tokugawa

Des traces des liens jadis profonds du temple Zôjô-ji avec le régime Tokugawa sont visibles encore aujourd’hui, çà et là, dans l’enceinte de l’édifice. Au nord se trouve une ancienne suibansha, lieu où les fidèles se purifient avant de prier. Le conteneur en pierre faisait à l’origine partie du Seiyô-in, le mausolée du fils du shôgun Iemitsu, Tokugawa Tsunashige. Il a été déplacé après que le tombeau a brûlé dans un incendie. En face se trouve un clocher abritant le Dai-bonshô. En 1673, lorsqu’il a été fondu, le Dai-bonshô était l’une des cloches les plus imposantes qu’on puisse trouver dans un temple à Edo et dans les régions environnantes.

Parmi les autres bâtiments liés au clan Tokugawa et qui ont échappé aux ravages de la Seconde Guerre mondiale, citons la porte Kuro-mon, construite au milieu du XVIIe siècle, et un kyôzô, un bâtiment dédié au stockage des sutras, vieux de 200 ans.

















À proximité du pavillon principal Daiden se trouve l’un des édifices les plus importants du temple Zôjô-ji : l’Ankoku-den. Le bâtiment abrite une statue noire du Bouddha Amida. Elle aurait été sculptée par le moine Genshin (942-1017), dont les écrits influencèrent grandement la diffusion du bouddhisme de la Terre pure. Tokugawa Ieyasu lui-même aurait vénéré cette statue et serait venu se recueillir devant elle.

Mais parmi tous les éléments symbolisant le lien fort qui unit le clan Tokugawa au temple Zôjô-ji, le blason de famille est de loin le plus important : le mitsuba aoi. Composé de trois feuilles de mauve, on le retrouve sur les tuiles, les portes ou encore les sculptures en pierre dans l’enceinte du temple.