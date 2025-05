À bord du Shinkansen One Piece !

Le Japon en photos

À l’occasion des 50 ans de l’achèvement de la ligne Shinkansen San’yô jusqu’à la ville de Hakata, l’extérieur et l’intérieur du train embaument les passagers dans l’univers du manga One Piece.

Le 12 avril la compagnie ferroviaire JR West a lancé le « Shinkansen One Piece », en collaboration avec le célébrissime manga et anime. Les fans pourront apprécier cet univers sur la ligne San’yô entre les gares de Shin-Osaka et Hakata.

Depuis l’époque de Heian (794-1185) jusqu’à la période Sengoku (1467-1568), de nombreux pirates menés par l’équipage Murakami Suigun étaient actifs sur la mer intérieure de Seto, qui se trouve entre les îles de Honshu, Shikoku et Kyûshû, et que traverse aujourd’hui le train à grande vitesse japonais.

Pour cette collaboration, cet itinéraire le long de la côte a ainsi été baptisé « Grand Rail », en hommage à la voie maritime « Grand Line » que suit l’équipage du chapeau de paille. Les passagers découvrent des « trésors » (divertissements et spécialités locales ») à chaque gare.



La première version de ce train spécialement décoré est le « Setouchi Blue », inspiré par les sublimes vues sur la mer qu’offre le Shinkansen San’yô. Ici photographié dans le centre dépôt de Hakata.

Au sein du Shinkansen, l’univers de One Piece se retrouve à peu près partout, comme le montrent les photos ci-dessous. Certaines toilettes sont même équipées de miroirs décorés avec le motif d’un avis de recherche, ce qui permet aux fans de s’imaginer dans la peau d’un pirate à la tête d’une énorme prime ! En outre, le générique introductif « We Are ! » peut être entendu au départ et à l’arrivée en gare, et les annonces sont effectuées par les doubleurs de Luffy et Chopper.

Le Shinkansen One Piece roule principalement entre les gares de Shin-Osaka et Hakata via le service « Kodama ». Le Shinkansen Tony Tony Chopper et le Shinkansen Luffy seront dévoilés respectivement le 28 mai et le 22 juillet. Trois versions circuleront ainsi en même temps.

Les horaires des trains et les gares desservies variant en fonction des jours, il est important de vérifier le calendrier en détail sur le site officiel (en anglais ici).

(Voir aussi notre carte du réseau du TGV japonais Shinkansen)

(Reportage et texte de Nippon.com. Toutes les photos : © Kusano Seiichirô)