Torishima : une île déserte qui fait partie de Tokyo

Les îles japonaises méconnues

Torishima est une petite île déserte appartenant à la préfecture de Tokyo. Déclarée « monument naturel », elle est considérée comme un sanctuaire pour les oiseaux et une réserve nationale de protection de la vie sauvage. De nombreuses éruptions et séismes violents ont fait de Torishima un lieu sans aucune présence humaine.

Torishima est située à environ 570 kilomètres au sud de Tokyo, et à 300 kilomètres au sud de Hachijô-jima, dans les îles d’Izu. Le diamètre de cette île volcanique presque circulaire est d’environ 2,5 kilomètres et sa circonférence fait 6,5 kilomètres. Le point culminant de Torishima est à une altitude de 394 mètres, mais ceci n’est que la partie visible d’un volcan soumarin de 3 000 mètres...

À environ 370 kilomètres au sud de Torishima se trouvent les îles Muko-jima qui font partie de l’archipel d’Ogasawara. Dans le passé, Torishima faisait partie de l’archipel d’Ogasawara et a même été rattachée à Hachijô-jima pour un temps, mais désormais complétement déserte, elle relève de la juridiction de Tokyo. L’ensemble de l’île est designée « monument naturel » (tennen kinen-butsu).



Photo de Torishima prise par la garde côtière japonaise en août 2020.

L’essentiel de l’activité volcanique de Torishima

1871 Aucun détail connu. 1902 Une importante éruption s’est produite au début août et s’est prolongée jusqu’à la fin du mois, créant un grand cratère au centre de l’île et provoquant la mort de 125 habitants. Des éruptions ont aussi été enregistrées le long de la côte nord-ouest, ainsi que dans l’océan au sud-est. 1939 Une éruption a lieu le 18 août dans la partie sud-est du cratère créé en 1902. Le cône de scories et l’écoulement de lave continuent à prendre de l’ampleur jusqu’à fin décembre. Tous les résidents et le personnel de la station météorologique navale sont évacués. 1959–65 Activité sismique intermittente. 2002 Le 6 août, un bateau de pêche de plaisance dans les environs aperçoit une grande colonne de fumée blanche. Un autre bateau confirme l’éruption de nombreuses colonnes de feu du sommet de la montagne tôt le matin du 10 août.

Torishima est connu en tant que site de nidification des albatros à queue courte. En japonais, on appelle ces oiseaux pélagiques ahô-dori, littéralement « oiseaux stupides », à cause de la lenteur de leurs mouvements sur terre qui les rend faciles à capturer. De nombreuses personnes se sont installées sur Torishima pendant l’ère Meiji (1868-1912) afin de commercer les magnifiques plumes et la chair de ces volatiles. On estime qu’au moins cinq millions d’albatros auraient été massacrés avant que l’éruption volcanique de 1902 ne tue tous les habitants. De nos jours, la population d’albatros s’élève à quelques milliers.

De nouveaux habitants sont arrivés par la suite pour chasser l’albatros et pêcher le corail, mais il n’y a plus d’habitants permanents depuis l’éruption de 1939. Durand la Seconde Guerre mondiale, la marine y a installé une base de radar, et après le conflit, un observatoire météorologique a été établi. La présence du volcan provoquait cependant des séismes tellement fréquents que tout le personnel a été évacué en 1965, laissant l’île déserte.

(Photo de titre : Pixta)