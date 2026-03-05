Un avant-goût de printemps : dix sites floraux à visiter en 2026

Balade à travers les fleurs de l’Archipel

Voici une sélection de dix endroits de charme pour contempler les fleurs qui annoncent le début du printemps cette année.

Sur la base d’un sondage de popularité, le site Jalan News, spécialisé dans le tourisme, a établi une sélection de dix lieux à contempler pour les amoureux des fleurs en ce début de printemps.

1/ Les cerisiers de Minami et le festival Nanohana (Minami-Izu, préfecture de Shizuoka)

Quelque 800 cerisiers précoces kawazu-zakura bordent sur deux kilomètres la rivière Aono, dans la ville de Minami-Izu ; leur floraison intervient environ un mois avant celle de la variété la plus répandue au Japon, le somei-yoshino. Associées aux fleurs de colza (nanohana) qui s’épanouissent dans les champs voisins, elles composent un paysage vivifiant, propice au ressourcement.

Les illuminations nocturnes valent également le détour. En 2026, le festival se tient du 1er février au 10 mars.



(© Association de tourisme de Minami-Izu)

2/ Les cerisiers de Jôyama (Izunokuni, préfecture de Shizuoka)

Ces cerisiers à floraison précoce peuvent être admirés de la mi-février au début mars le long du fleuve Kano. Bien qu’il ne culmine qu’à 342 mètres, le mont Jôyama, qui s’élève sur l’une des rives, impose par son relief escarpé une présence saisissante.



(© Pixta)

3/ Parc agricole de la ville d’Inabe (Inabe, préfecture de Mie)

Ce vaste parc de 38 hectares abrite 4 000 pruniers appartenant à une centaine de variétés, avec en toile de fond le panorama spectaculaire des monts Suzuka. En 2026, le festival des pruniers en fleur se tient du 21 février au 20 mars.



(© PhotoAC)

4/ Parc de Nanohana (Iiyama, préfecture de Nagano)

Le parc se transforme en une véritable mer jaune lorsque les huit millions de fleurs de colza (nanohana) sont en pleine floraison. Il ne s’agit pas de la variété couramment utilisée pour la production d’huile, mais d’une espèce appelée nozawana, employée dans des légumes marinés locaux. Le spectacle est à la fois splendide et savoureux !

La floraison atteint son apogée de la fin avril au début mai, les fleurs étant particulièrement éclatantes autour de la Golden Week, la grande période de jours fériés au Japon.



(© PhotoAC)

5/ Parc floral d’Ashikaga (Ashikaga, préfecture de Tochigi)

Au parc floral d’Ashikaga, il y a toujours des fleurs, quelle que soit la saison. Lorsque les 30 000 tulipes multicolores du parc sont en pleine floraison, on a le sentiment que le printemps bat son plein. Mais les petites fleurs blanches du yuki-yanagi (spirée), délicatement accrochées à leurs fines branches arquées, évoquent elles aussi la beauté discrète de l’hiver qui s’attarde.



(© Ashikaga Flower Park)

Site officiel : https://www.ashikaga.co.jp/english/index.html

6/ Parc aux tulipes de Kami-Yûbetsu (Yûbetsu, préfecture de Hokkaidô)

Sur 12,5 hectares, 700 000 tulipes appartenant à 200 variétés s’épanouissent simultanément, offrant un spectacle haut en couleur. Des moulins à vent dressés au milieu des parterres apportent une touche d’inspiration néerlandaise à l’ensemble. La floraison atteint généralement son apogée à partir de la mi-mai.



(© PhotoAC)

7/ Parc Hirota Bairin Fureai (Minami-Awaji, préfecture de Hyôgo)

Il s’agit d’un verger de pruniers restauré sur un site réputé de longue date pour la beauté de ses floraisons. Le domaine, qui s’étend sur 15 000 mètres carrés, abrite 450 pruniers — variétés fruitières, ornementales et pruniers pleureurs confondus. Les fleurs sont à leur apogée de la mi-février à la mi-mars.



(© Pixta)

8/ Bosquet de pruniers de Tsukigase (Nara, préfecture de Nara)

Ce site pittoresque abrite environ 10 000 pruniers aux fleurs rouges et blanches, dont les différentes variétés éclosent à des périodes échelonnées. Le spectacle se prolonge ainsi sur une longue durée !



(© Pixta)

9/ Parc Sante Tahara (Tahara, préfecture d’Aichi)

Après s’être imprégnés du printemps au milieu des tulipes éclatantes de couleurs, les visiteurs peuvent savourer des plats préparés à partir d’ingrédients locaux au café, ou acheter des produits agricoles au marché paysan.



(© Pixta)

10/ Route Nanabatake (Kamogawa, préfecture de Chiba)

Près de l’hôtel de ville de Kamogawa, un champ de 33 000 mètres carrés se couvre, de début janvier à début mars, d’un éclatant tapis jaune de fleurs de colza (nanohana), comme une moquette lumineuse déployée sur le paysage.

Les visiteurs peuvent également verser 200 yens pour cueillir dix fleurs et emporter chez eux un avant-goût de printemps.



(© PhotoAC)

Le sondage a été mené en ligne entre le 25 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, auprès de 1 054 personnes âgées entre 20 et 59 ans.

Données utilisées

Classement des sites floraux qui offrent un avant-goût de printemps (en japonais) de Jalan News (Recruit)

(Photo de titre : le parc Nanohana de la ville d’Iiyama, dans la préfecture de Nagano. Pixta)