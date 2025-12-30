Les jours fériés en 2026 au Japon

Japan Data

En 2026 au Japon, il y aura un jour de congé supplémentaire avec le retour de la « Silver Week » au mois de septembre.

Il y a 16 jours fériés dans l’année au Japon. Toutefois, il y en aura un de plus en 2026 en raison d’une règle selon laquelle tout jour ouvrable ordinaire intercalé entre deux jours fériés devient automatiquement un jour férié « bonus ». Cette journée supplémentaire permet ainsi de bénéficier de cinq jours de congé consécutifs en septembre, une période appelée « Silver Week », qui fait écho à la longue pause du printemps connue sous le nom de « Golden Week » (entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai).

L’année 2026 marquera la troisième Silver Week, après celles de 2009 et 2015.

Voici la liste des jours fériés nationaux en 2026. Certains sont célébrés à des dates différentes lorsqu’ils tombent un dimanche, généralement le lundi suivant. Le jour de la Constitution fait toutefois exception, puisqu’il est reporté au mercredi, le lundi et le mardi étant déjà fériés.

Le calendrier des jours fériés en 2026

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du site du Bureau du cabinet.

Les périodes de congés pour 2026

Beaucoup de sociétés ferment à partir du 29 décembre jusqu’au 2 janvier pour la fin d’année. Et avec le week-end du 3 et 4 janvier 2026, cela donne une longue période de neuf jours de congés.

(Photo de titre : Pixta)