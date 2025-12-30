Les jours fériés en 2026 au Japon

Japan Data

En 2026 au Japon, il y aura un jour de congé supplémentaire avec le retour de la « Silver Week » au mois de septembre.
Il y a 16 jours fériés dans l’année au Japon. Toutefois, il y en aura un de plus en 2026 en raison d’une règle selon laquelle tout jour ouvrable ordinaire intercalé entre deux jours fériés devient automatiquement un jour férié « bonus ». Cette journée supplémentaire permet ainsi de bénéficier de cinq jours de congé consécutifs en septembre, une période appelée « Silver Week », qui fait écho à la longue pause du printemps connue sous le nom de « Golden Week » (entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai).

L’année 2026 marquera la troisième Silver Week, après celles de 2009 et 2015.

Voici la liste des jours fériés nationaux en 2026. Certains sont célébrés à des dates différentes lorsqu’ils tombent un dimanche, généralement le lundi suivant. Le jour de la Constitution fait toutefois exception, puisqu’il est reporté au mercredi, le lundi et le mardi étant déjà fériés.

Le calendrier des jours fériés en 2026

Jour de congé national En 2026
Jour de l’An 1er janvier
Célébration du passage à l’âge adulte 12 janvier (2e lundi du mois)
Journée de commémoration de la fondation du pays 11 février
Anniversaire de l’empereur Naruhito 23 février
Équinoxe de printemps 20 mars
Commémoration de l’empereur Hirohito 29 avril
Journée de la Constitution 3 mai (observé le 6 mai)
Journée de la verdure 4 mai
Journée des enfants 5 mai
Journée de la mer 20 juillet (troisième lundi de juillet)　
Journée de la montagne 11 août
Journée pour le respect des personnes âgées 21 septembre（3e lundi de septembre）
Journée « supplémentaire » pour la Silver Week 22 septembre
Équinoxe d’automne 23 septembre
Journée du sport 12 octobre (deuxième lundi d’octobre)
Journée de la culture 3 novembre
Journée de la gratitude envers le travail 23 novembre

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du site du Bureau du cabinet.

Les périodes de congés pour 2026

Beaucoup de sociétés ferment à partir du 29 décembre jusqu’au 2 janvier pour la fin d’année. Et avec le week-end du 3 et 4 janvier 2026, cela donne une longue période de neuf jours de congés.

Période fin 2025 - début 2026

Golden Week 2026

Silver Week 2026

