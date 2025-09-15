Troisième lundi de septembre : la Journée pour le respect des personnes âgées (« Keirô no hi »)

Visiterle Japon

La Journée pour le respect des personnes âgées est célébrée le troisième lundi du mois de septembre. D’où vient son origine ?

Tout a commencé dans un village

La Journée du respect des personnes âgées est une fête nationale commémorée au Japon le troisième lundi de septembre. Elle célèbre la longévité et rend hommage à la contribution des personnes âgées à la société au fil des ans.

Cette fête a vu le jour dans un village de la préfecture de Hyôgo appelé Nomadani (qui fait aujourd’hui partie de la municipalité de Taka). Le 15 septembre 1947, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le maire avait organisé un dîner avec des animations pour les résidents âgés afin d’honorer une génération de parents qui avaient souffert émotionnellement d’avoir envoyé leurs enfants au front.

L’année suivante, Nomadani avait déclaré de manière indépendante ce jour comme un jour férié. Le 15 septembre tombe pendant la saison creuse agricole, lorsque le temps commence à se rafraîchir. L’idée s’est petit à petit répoandue et, en 1966, la Journée du respect des personnes âgées (Keirô no hi) est devenue un jour de congé national. En 2003, la date a été changée au troisième lundi de septembre afin de garantir un week-end de trois jours.

Une espérance de vie record



Une Japonaise porte une veste rouge et un chapeau traditionnels pour son soixantième anniversaire. (Pixta)

Le Japon jouit de l’une des espérances de vie les plus élevées au monde. De nos jours, beaucoup de personnes restent en bonne santé jusqu’à plus de 80 ans, mais 60 ans reste un cap important. Autrefois, il était courant de célébrer la longévité en offrant un gilet et un bonnet rouges chanchanko, censés éloigner les mauvais esprits. (Lire aussi : Les âges de la vie au Japon : comment parler des anniversaires de 60 à 100 ans)

Lors de la Journée du respect des personnes âgées, les collectivités locales du Japon organisent des événements destinés aux seniors afin de célébrer leur longévité. Les familles profitent de cette occasion pour emmener leurs parents âgés en vacances, leur offrir des cadeaux et leur souhaiter une longue vie.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)