À la découverte des 47 préfectures du Japon

Visiterle Japon

La préfecture de Hyôgo est connue pour abriter le splendide et illustre château de Himeji, conservé pratiquement à l’identique depuis son édification au XVIIe siècle. La villle cosmopolite de Kobe est réputée pour son saké, son bœuf, mais aussi son pain, développé grâce au savoir-faire d’un Français.

La préfecture de Hyôgo, à l’ouest de la région du Kansai, s’étend de la mer du Japon au nord à la mer intérieure de Seto au sud. L’île d’Awaji, l’une des plus grandes îles du pays, est reliée au continent grâce au pont suspendu de Akashi kaikyô qui, avec ses 3,9 km, est le deuxième plus long au monde. Le méridien de référence pour l’heure standard du Japon est situé dans la ville d’Akashi, à une longitude de 135° est.

La préfecture de Hyôgo en bref

Établie en 1871 (anciennement les provinces de Tajima, Tanba, Harima, Settsu et Awaji)

Capitale : Kobe

Population : 5 465 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 8 401 km2

Surnommé le « château du héron blanc » (Shirosagi-jô), le château de Himeji à été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité en 1993 et son donjon a été conservé tel quel depuis sa construction au XVIIe siècle. (Voir notre article en détail : Le château de Himeji : le plus grand donjon féodal du Japon)

Le site des ruines du château de Takeda est également un fascinant lieu à visiter. Entre les mois d’octobre et de décembre, quand les conditions météorologiques sont propices au brouillard, les vestiges de l’édifice donnent l’impression de flotter sur la brume. (Lire également notre article : Une forteresse japonaise dans les nuages : les ruines du château de Takeda)

La capitale de la préfecture, Kobe, est une ville portuaire cosmopolite, tandis que celle de Takarazuka est connue pour sa troupe théâtrale exclusivement composée de femmes.



Paysage nocturne de la baie de Kobe (© Pixta)

La préfecture de Hyôgo dispose d’une base industrielle solide, traditionnellement tournée vers la construction navale et les produits chimiques lourds, et le siège de Kobe Steel se trouve dans la capitale. Hyôgo est aussi l’un des plus importants producteurs de saké du pays.

L‘influence occidentale de longue date à Kobe a permis le développement remarquable du secteur boulanger, notamment grâce au Français Phillipe Bigot qui s’y installe à la fin des années 1960 et transmet son savoir à des boulangers japonais, contribuant ainsi à diffuser la baguette de pain française dans l’Archipel.

Et n’oublions évidemment pas le bœuf de Kobe, mondialement connu !



Une distillerie de saké de l’arrondissement de Nada, à Kobe. (© Pixta)

Avant l’aube, le 17 janvier 1995, Kobe et l’île d’Awaji avaient été touchés par un tremblement de terre majeur, appelé le grand séisme de Hanshin-Awaji (ou séisme de Kobe), qui avait été l’un des plus meurtriers au Japon depuis des décennies. (Voir notre article : Les vestiges du 17 janvier 1995, pour la mémoire du terrible séisme de Kobe)

Personnalités originaires de Hyôgo

Doi Takako (1928-2014) : Femme politique et première femme au Japon à être nommée à présidente de la Chambre basse de la Diète.

Uemura Naomi (1941-1984) : Alpiniste, il a été le premier explorateur à atteindre le pôle nord en solitaire.

Mikitani Hiroshi (1965-) : Entrepreneur, fondateur et PDG du groupe Rakuten.

Quelques autres articles sur la préfecture de Hyôgo

(Photo de titre : le château de Himeji. Pixta)