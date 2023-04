Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon : le château de Himeji (Hyôgo)

Voyage à travers les cerisiers du Japon

Le château de Himeji est le tout premier site japonais à avoir été enregistré au patrimoine mondial de l’Unesco, en 1993. C’est également un lieu de choix pour admirer les cerisiers en fleur, avec quelque 1 800 arbres offrant un magnifique spectacle printanier de la fin mars au début avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Himeji est le plus grand des cinq châteaux féodaux du Japon qui a été désigné trésor national. Son surnom populaire de « Héron blanc » lui vient de l’image d’un héron blanc aux ailes déployées qu’évoque la vision de son crépi de plâtre blanc immaculé. Le donjon a été édifié en 1606, quand l’art des fortifications castrales connaissait son apogée. Toute sa structure, le donjon, mais aussi les tourelles, les portes monumentales, les remparts de pierres et les terrassements, les structures de bois et de torchis sont très bien conservées.

Le donjon du château de Himeji est l’un des 12 seuls du Japon à être encore d’origine.

Le château de Himeji (Hyôgo)

Adresse : 68 Honmachi, Himeji-shi, Hyōgo-ken

Nombre d’arbres : 1 800

Floraison : fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yae-zakura, shidare-zakura

Horaires : parc ouvert tous les jours 24h/24, château ouvert de 9 h 00 à 16 h00

Entrée : 1 000 yens pour le château

(Photo de titre © ville de Himeji)