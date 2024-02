Les âges de la vie au Japon : comment parler des anniversaires de 60 à 100 ans

Le b.a.-ba du Japon

Il existe beaucoup de termes japonais pour parler des âges de la vie, kanreki pour les seniors fêtant leurs 60 ans, koki pour les 70 ans. Voici un récapitulatif expliquant les tournures usitées jusqu’au centenaire.

Les anniversaires des 60 et 70 ans portent en japonais des noms spécifiques. Et avec l’allongement de l’espérance de vie (87,1 ans pour les femmes et 81,1 ans pour les hommes en 2022), ces termes qui marquent des âges importants de la vie sont de plus en plus populaires. Or ces expressions reposent souvent sur des jeux de mots où se mêlent chiffres et idéogrammes (kanji).

還暦 Kanreki, 60 ans

En Asie de l’Est, à 60 ans on a accompli un cycle. En effet, il existe douze signes du zodiaque et cinq éléments (le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau), à 60 ans on retombe sur la combinaison de son année de naissance. En 2023 par exemple, on fête les dragons de bois. La tradition voudrait que l’on porte alors un chanchanko rouge — une sorte de veste sans manches qui aurait la particularité d’éloigner les mauvais esprits. Souvent portée par les bébés, elle marquerait le retour à un début de cycle. Mais ce rite s’est perdu, la soixantaine n’est plus considérée comme un âge particulièrement avancé et de nombreux seniors ne prennent même plus leur retraite à ce moment-là.

古希 Koki, 70 ans

Le terme de koki est tiré d’un vers de Du Fu, poète chinois du VIIIe siècle. Cette expression signifie qu’il est « rare » d’atteindre cet âge canonique des 70 ans. Mais comme le montre la pyramide des âges ci-dessous, cela n’a plus rien d’exceptionnel.

喜寿 Kiju, 77 ans

Le premier idéogramme (ki, 喜) signifie « bonheur », mais il peut aussi s’écrire 㐂 en forme abrégée. Or ce kanji simplifié est composé du caractère 七 qui veut dire « sept » et cette combinaison du chiffre sept est donc parfaite pour rendre l’âge de 77 ans. Le deuxième idéogramme (que l’on retrouvera dans tous les autres termes cités ci-dessous) signifie à la fois « célébration » et « longévité ».

傘寿 Sanju, 80 ans

La forme simplifiée du premier idéogramme est 仐. Ce caractère qui semble composé de deux éléments signifiant chacun « huit » (八, hachi) et « dix » (十, jû) est donc parfait pour rendre l’âge de 80 ans.

米寿 Beiju, 88 ans

Si on décompose le caractère 米, on obtient 八十八 (hachijû-hachi) qui signifie 88.

卒寿 Sotsuju, 90 ans

La forme abrégée du premier idéogramme 卆 ressemble à 九十 (kyûjû) qui signifie 90.

白寿 Hakuju, 99 ans

L’idéogramme qui signifie « cent » s’écrit 百. Or, si on lui enlève le trait supérieur qui ressemble au chiffre « un » on obtient 白, un caractère qui signifie « blanc ». Ainsi le chiffre 99 est rendu d’une part par l’opération (100-1) et d’autre part par la couleur blanche qui renvoie à la vieillesse.

百寿 Hyakuju, 100 ans

Le premier idéogramme signifie littéralement « cent ». Il existe un deuxième terme pour parler des centenaires, on dit alors kiju 紀寿, sachant que l’idéogramme ki se retrouve également dans seiki (世紀) qui veut dire « siècle ».

(Photo de titre : Pixta)