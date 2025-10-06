L’art immersif de TeamLab s’installe à Kyoto : des images en avant-première

Les endroits à visiter à tout prix !

TeamLab ouvre en octobre un nouveau musée tout près de la gare de Kyoto. Ce sera la plus grande installation d’art collectif du Japon, avec près de 50 fresques lumineuses à découvrir. Certaines salles ont été dévoilées en avant-première pour les médias, alors Nippon.com y est allé faire un tour.

Un espace d’art vivant qui se transforme avec les visiteurs

Le collectif TeamLab, pionnier dans l’art numérique collectif, va prochainement ouvrir son nouveau musée permanent, TeamLab Biovortex Kyoto, près de la gare de Kyoto, le 7 octobre 2025.

TeamLab est présent non seulement au Japon mais également à Shanghai, Macao, Singapour et en Arabie Saoudite, ainsi que dans d’autres villes partout dans le monde, gagnant ainsi une reconnaissance internationale. Durant l’exercice fiscal 2023, plus de 2,5 millions de visiteurs ont visité TeamLab Planets Tokyo, qui avait été reconnu par le Guiness des records en tant que « musée le plus visité au monde pour un seul collectif artistique », avec près de 70 % des visiteurs venus de l’étranger. Il est donc fort probable que la nouvelle installation de Kyoto puisse elle aussi connaître un franc succès, le nombre de touristes internationaux venant séjourner dans l’ancienne capitale étant en augmentation constante ces dernières années.

À seulement 7 ou 8 minutes à pied de la sortie Hachijô de la gare de Kyoto, l’endroit est idéalement situé pour les visiteurs qui y viennent avant ou après un trajet en Shinkansen. Avec une surface totale de 10 kilomètres carrés, il s’agira du plus grand musée TeamLab du Japon. Plus de 50 œuvres y seront présentées, et 7 d’entre elles ont déjà été dévoilées à la presse.

La plus étonnante d’entre elles ? « La sculpture amorphe sans masse », construite selon le principe que « les œuvres n’existent pas indépendamment mais sont créées par l’environnement qui produit les phénomènes variés qui leurs permettent d’exister ». Une sorte de bulle monumentale bifurque dans les airs, changeant constamment au gré des déplacements des visiteurs et des conditions de l’espace environnant. Cette installation, qui a déjà été présentée à l’étranger, fait pour la première fois son apparition au Japon. Comme les autres œuvres TeamLab, elle fait corps avec le visiteur, avec sa présence et ses actions, transformant ce qui pourrait n’être qu’une expérience de contemplation passive en un « espace d’art vivant ».



« La sculpture amorphe sans masse » présente une sorte de bulle en suspension dans un vaste espace.

Le nouveau musée a été conçu dans le cadre du « Kyoto Station Southeast Area Project ». À proximité, le projet prévoit l’installation d’un centre d’art interactif, tandis qu’au bord de la rivière Kamo, en direction de la gare JR Tôfukuji, un atelier de production dirigé par le collectif Kaikai Kiki de l’artiste contemporain Murakami Takashi doit également voir le jour.

Le maire de Kyoto, Matsui Kôji, exprime ses espoirs pour ce projet, soulignant que « l’implantation à Kyoto d’un espace permanent pour TeamLab, qui a su créer des expériences novatrices et inspirantes aussi bien au Japon qu’à l’étranger, revêt une grande importance pour notre ville ». Et pour les visiteurs, il devrait s’agir d’une excellente raison supplémentaire de visiter l’ancienne capitale !



Le TeamLab Biovortex Kyoto s’élève sur cinq étages.



« Morphing Continuum », une structure fluide qui se transforme sans cesse dans le temps et l’espace.



« L’univers éternel des mots », où calligraphie et son résonnent dans l’infini.



« La voie des oiseaux », une vision mystique de milliers d’oiseaux en plein vol.



« La forêt des lampes résonnantes », inspirée des saisons et du feu, change de couleur au gré des mouvements humains.

TeamLab Biovortex Kyoto

Adresse : 21-5 Higashi-Kujô, Hisashi-Iwamoto-chô, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu

Horaires : de 9 h à 21 h (réservation obligatoire pour une date et une heure précises, dernière entrée autorisée à 19 h 30)

Tarifs : 3 600 à 4 400 yens à partir de 18 ans (le prix varie selon la date et l’horaire), 2 800 yens pour les collégiens et lycéens, 1 800 yens pour les enfants de 4 à 12 ans.

Site officiel : https://www.teamlab.art/e/kyoto/

(Texte, reportage et vidéo : Fujii Kazuyuki, 96Box. Photo de titre : « La forêt des lampes résonnantes », au TeamLab Biovortex Kyoto. Toutes les photos : Nippon.com)