Le Shinkansen, le rival nippon du TGV

Relier l’archipel japonais du nord au sud

Le premier train à grande vitesse japonais, le Shinkansen Tôkaidô (entre Tokyo et Shin-Osaka), a été inauguré juste avant les Jeux olympiques de Tokyo de 1964. Connu sous le nom de Dream Super Express, il était le premier train au monde à rouler à plus de 200 Km/h, et est devenu un symbole de la reconstruction d’après-guerre et du miracle économique japonais. En 1972, le Shinkansen San’yô est entré en service entre Shin-Osaka et Okayama, et en 1975, le Shinkansen a été prolongé jusqu’à Hakata, pour atteindre l’île de Kyûshû.



Les premières rames du Shinkansen Tôkaidô et du Sanyô (Pixta)

En 1982, le Shinkansen Tôhoku (entre Ômiya et Morioka) et le Shinkansen Jôetsu (entre Ômiya et Niigata) ont été ouverts, prolongeant le réseau cette fois vers le nord au départ de Tokyo. Entre-temps, la compagnie ferroviaire nationale japonaise (JNR), qui a donné naissance au Shinkansen, a été privatisée et morcelée en 1987 en raison de difficultés financières. Ses opérations ont été reprises par plusieurs entités nouvelles du groupe JR (Japan Railways).

Lorsqu’il est devenu financièrement difficile de construire de nouvelles lignes de Shinkansen, avant et après la privatisation de Japan Railways, une nouvelle doctrine, dite du « mini-Shinkansen », a été mise en œuvre : les lignes conventionnelles ont été modernisées pour avoir la même largeur de voie que les lignes de Shinkansen. C’est ainsi que le Shinkansen Yamagata a été inauguré en 1992 et le Shinkansen Akita en 1997. Les rames du Shinkansen Tôhoku pouvaient ainsi circuler sur les sections de mini-Shinkansen, bien qu’à des vitesses ne dépassant pas 130 km/h.

Après la privatisation, un autre système a été introduit : les nouvelles lignes de Shinkansen étaient construites par une société d’État spéciale (aujourd’hui une société administrative indépendante) et louées à l’une ou l’autre des sociétés du groupe JR. Cela a conduit à l’ouverture en 1997 de la ligne Shinkansen Hokuriku entre Takasaki et Nagano (« Nagano Shinkansen »), à temps pour les Jeux olympiques d’hiver de Nagano l’année suivante. À l’inverse d’un mini-Shinkansen, il a été construit selon les « normes complètes », et roule à 260 km/h sur des voies dédiées.

Une série de projets de construction de Shinkansen complets a suivi selon le même modèle. Le Shinkansen Tôhoku a été prolongé jusqu’à Hachinohe en 2003 et jusqu’à Shin-Aomori en 2010. Le Shinkansen Kyûshû a ouvert entre Kumamoto et Kagoshima-Chûô en 2004, suivi de Hakata-Kumamoto en 2011 ; le Shinkansen Hokuriku entre Nagano et Kanazawa en 2003 ; et le Shinkansen Hokkaidô entre Shin-Aomori et Shin-Hakodate-Hokutô en 2004. Le réseau Shinkansen relie désormais Kyûshû au sud à Hokkaidô au nord de l’Archipel.

Le dernier tronçon en date, celui du Shinkansen Nishi-Kyûshû (entre Takeo-Onsen et Nagasaki) a ouvert en septembre 2022. D’autres sont prévus dans l’avenir, le Shinkansen Hokuriku entre Kanazawa et Tsuruga en 2024, et celle du Shinkansen Hokkaidô entre Shin-Hakodate-Hokuto et Sapporo à l’horizon 2031.

Vitesse de pointe : 320 Km/h

Lorsque le Shinkansen Tôkaidô est entré en service en 1964, la vitesse maximale était de 210 Km/h. Le train Hikari reliait Tokyo à Shin-Osaka en un minimum de 3 h 10 min. En 1986, la vitesse a été portée à 220 km/h et le trajet entre Tokyo et Shin-Osaka est passé sous la barre des 3 heures. En 1992, la vitesse a été portée à 270 km/h avec la mise en service de la nouvelle rame Nozomi. Depuis 2015, le train circule avec des pointes de 285 km/h et une durée minimale du trajet Tokyo à Shin-Osaka de 2 heures 22 minutes.

La vitesse maximale du Shinkansen Tôhoku était également de 210 km/h lors de son ouverture en 1982, mais elle a été portée à 240 km/h en 1985, 275 km/h en 1992 et 300 km/h en 2011. Depuis 2013, la vitesse maximale atteint des pointes de 320 Km/h, plus haute vitesse actuelle sur une ligne commerciale.