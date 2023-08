[Vidéo 360º] Asakusa : un quartier touristique empreint de nostalgie

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

Partons en visite virtuelle dans le quartier d’Asakusa, à Tokyo, où se trouve le célèbre temple de Sensô-ji, ainsi que maintes autres lieux remarquables.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

Asakusa est une destination touristique importante depuis l’époque d’Edo (1603-1868). De nos jours, le quartier reçoit plus de 30 millions de visiteurs par an, venants du monde entier. Avant la pandémie de Covid, un visiteur sur trois au Japon passait à Asakusa.

Kaminari-mon, le symbole emblématique d’Asakusa, est la principale porte d’accès qui mène vers le temple Sensô-ji. Le lieu grouille toujours de gens se prenant en photo devant l’énorme lanterne suspendue à l’intérieur. La porte actuelle a été reconstruite en 1960 grâce à des dons venant de Matsushita Kônosuke, le fondateur et président de Matsushita Electric Industrial Co. (aujourd’hui Panasonic). La calligraphie qu’on aperçoit à l’arrière se lit Fûraijin-mon, ce qui est le vrai nom de la porte, et fait référence aux deux statues gardiennes de la porte, Fûjin, le dieu du vent à gauche, et Raijin, le dieu du tonnerre à droite.

Au-delà de Kaminari-mon se trouve Nakamise, la plus ancienne rue commerçante du Japon, de 250 mètres de long, bordée de boutiques et d’échoppes des deux cotés. Au bout de l’allée se trouve Hôzô-mon, la porte de la salle aux trésors, où l’on peut admirer de nombreux sutras et autres trésors du temple Sensô-ji exposés au second étage. Cette porte est gardée par des gardiens Niô. Plus loin, vers l’ouest, se trouve une pagode à cinq étages, véritable symbole du Japon d’antanl. Pour un contraste saissisant, tournez la tête à l’est pour constater la présence de la Tokyo Skytree, la plus haute architecture du Japon, qui apporte un élément ultra-moderne au quartier.

Face à la rue Nakamise se trouve le pavillon principal du temple Sensô-ji, une grande structure appelée Hondô. Les fidèles viennent y vénérer la statue de Shôkanzeon Bosatsu, représentant la déesse de la compassion Kannon, trouvée, dit-on, dans le fleuve Sumida au VIIè siècle. Après le coucher du soleil, ces structures sont illuminées et prennent un aspect bien différent, presque mystique.

À cinq minutes à pied le long de l’avenue Higashi-sandô, qui part de la porte Niten-mon, se trouve la parc Sumida au bord de la rivière. On vient y admirer les cerisiers en fleur au printemps et profiter de la fraicheur du soir en été. De là, on peut apercevoir les bateaux de plaisance sur le fleuve, tout comme la Tokyo Skytree, ainsi que le siège du Asahi Group, conçu par Philippe Starck. Les murs de couleur dorée et le toit blanc représentent une chope de bière. À proximité se trouve l’Asahi Beer Hall avec, sur le toit, une sculpture appelée La Flamme d’or. Cet ensemble, datant de 1989, est l’un des exemples les plus connus d’architecture moderne à Tokyo.

La Sumida River Walk est une promenade qui permet depuis 2020 de traverser le cours d’eau sur une passerelle parallèle au pont du chemin de fer. La nuit, le tout s’illumine. Le quartier propose toujours de nouvelles expériences qui attirent davantage de visiteurs vers le quartier d’Asakusa.

(Reportage et texte de Nippon.com)