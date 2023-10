[Vidéo 360º] Le mont Takao, la montagne la plus fréquentée au monde

Les vues panoramiques de Tokyo en réalité virtuelle

Dans cet article, nous allons comprendre pourquoi le mont Takao est la montagne la plus fréquentée au monde. Apprécions une visite en réalité virtuelle.

◆Comment visionner la vidéo 360°◆ Sur un PC, utilisez le curseur de la souris pour changer l’angle de l’image.

Sur l’application YouTube sur smartphone ou tablette, la vue change avec le mouvement de l’appareil. Il est aussi possible de changer de perspective en balayant l’écran.

L’expérience est rendue encore plus riche par l’utilisation de lunettes de réalité virtuelle ou d’un casque.

Le mont Takao (599 mètres d’altitude) fait partie de la ville de Hachiôji, dans la préfecture de Tokyo. Avec trois étoiles au guide Michelin, nul doute que sa visite vaut le détour. Avant la pandémie, quelques trois millions de touristes par an en faisait l’ascension, soit le plus grand nombre au monde enregistré pour une même montagne.

D’une beauté naturelle hors-pair, le mont Takao est situé à seulement une quarantaine de kilomètres du centre de Tokyo. La faune y est très diversifiée et comprend notamment l’écureuil volant nain du Japon. On y trouve aussi une centaine d’espèces d’oiseaux ainsi que plus de 4 000 insectes différents, y compris des variétés uniques tels le Stenhomalus takaosanus.

Par ailleurs, avec plus de 1 600 plantes indigènes, cette région à elle seule possède une plus grande variété de plantes que toute la Grande-Bretagne. Le célèbre botaniste japonais, Makino Tomitarô, le premier à avoir référencé toutes les plantes du Japon, visitait le mont Takao régulièrement et y a découvert une variété de perilla (shiso) nommée Perilla citriodora.

C’est la proximité à Tokyo qui fait du mont Takao une destination aussi populaire. Si les trains de la ligne Keiô font le trajet à partir de la gare de Shinjuku en une heure environ, il existe aussi un train plus rapide, le « Mount Takao limited express », qui ne prend que 43 minutes.

Une randonnée au mont Takao ne demande pas trop d’effort. On peut prendre le funiculaire à partir de la gare de Kiyotaki, à 201 mètres d’altitude, pour remonter en six minutes vers la gare du mont Takao, à 472 mètres. Il existe aussi une remontée en télésiège qui permet aux visiteurs de profiter pleinement de la beauté naturelle du site.

À la descente, vous trouverez une terrasse panoramique. Par temps clair, on peut même y apercevoir les gratte-ciels du quartier de Shinjuku.

Il existe également un chemin goudronné vers le sommet qui est facile d’accès aux randonneurs munis d’une bonne paire de chaussures. L’ascension prend un peu moins d’une heure. Des magasins et distributeurs automatiques proposent aux marcheurs de quoi se rafraichir une fois arrivés au sommet.

De nos jours, le mont Takao est surtout réputé comme une étant une destination facile pour les randonneurs inexpérimentés. Mais il y a 1 300 ans, le lieu était considéré comme sacré, avec l’édification d’un temple fondé par le moine bouddhiste Gyôki (668-749). Il subsiste encore plusieurs sites d’importance religieuse sur la montagne.

Il est dit que la fortune sera au rendez-vous si l’on trempe de l’argent dans l’eau claire du ruisseau qui passe au pied de la statue dorée du Hachidai-Ryûô-Dô (« Le pavillon des grands rois dragons »).

Il est également conseillé d’aller à la rencontre du Tako-sugi, ou « le cèdre-poulpe géant », qui porte chance, et de gravir les 108 marches d’Otoko-zaka, représentant les étapes vers l’éveil spirituel.

C’est dans le pavillon principal du temple Yakuô-in que la divinité principale du lieu, Izuna Dai-Gongen, est vénérée. Celle-ci protège les fidèles des dangers et leur apporte bonheur et sécurité dans la vie quotidienne.

Le mont Takao est aussi renommé pour ses statues de tengu, des démons au long nez que l’on retrouve un peu partout autour du temple, où ils font office de gardiens de la divinité principale. Il existe même une friandise locale à la pâte de haricots noirs appelée le tengu-yaki.

À proximité du sommet, il est possible d’admirer le mont Fuji par beau temps. Pendant l’époque d’Edo (1603-1868), c’est de ce lieu que le peuple venait vénérer le plus haut pic du Japon. C’est pour cette raison Takao est considérée comme la plus sacrée des montagnes de la région.

Un musée proche du mont Takao propose la découverte de la flore locale, et les visiteurs peuvent de même profiter des sources thermales naturelles. De nombreux restaurants de soba au pied de la montagne les invitent à goûter à différentes variétés de nouilles de sarrasin dont le tororo-soba à la texture onctueuse.

Ni trop élevé ni trop plat, le mont Takao propose aux visiteurs une multitude de divertissements relatifs à la nature et à la culture de l’Archipel. C’est également une destination que l’on peut apprécier toute l’année au fil du changement des saisons.

(Texte et photos de Nippon.com. Photo de titre : le pavillon principal du temple Yakuô-in)