« Tengu » : les démons en forme d’oiseaux qui sont devenus quasi divins

En Chine et à Taïwan, les gens payaient les prêtres taoïstes pour qu’ils brûlent du papier d’encens sur lequel étaient imprimées des images de tiangou, de façon à conjurer le mal et les mauvais présages. (Avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’article)

« Zhang Xian abat le tiangou. » On accrochait des cartes de ce genre dans les maisons pour conjurer le mauvais sort lors du Nouvel an chinois. Zhang Xian, la divinité tutélaire des enfants, protège ces derniers de la maladie en utilisant son arc pour abattre le tiangou de mauvais augure. (Avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’article)

Aussi populaire que soit cette théorie, le fait est que l’histoire du tengu au gros nez est étonnamment récente. On trouve des références à des créatures appelées tengu dès le VII e siècle, mais l’image qu’on s’en faisait a grandement changé au fil des siècles, et celle que les gens en ont aujourd’hui ne s’est imposée qu’au cours de l’époque d’Edo (1603-1868).

Le nez des tengu saille directement de leur visage comme celui de Pinocchio. On les représente en général avec des visages rouges et revêtus du costume des prêtres ascètes yamabushi. Munis d’une paire de grandes ailes sur le dos, ils tiennent souvent un large éventail en plumes. Telle est l’image du tengu que la plupart des gens ont en tête. Le nez proéminent et le teint rougeaud sont à l’origine de la croyance populaire selon laquelle l’invention des tengu pourrait avoir été inspirée par l’apparence étrange des premiers étrangers arrivés au Japon il y a des siècles.

Dans le populaire manga Demon Slayer , Urokodaki Sakonji, le maître du sabre dont le héros Kamado Tanjirô est le disciple, porte toujours un masque de tengu, pour éviter que les démons se moquent de son visage mignon et de sa bonne apparence. Jadis, si quelqu’un disparaissait, on disait souvent qu’il avait été « ensorcelé » ou enlevé par les divinités (kamikakushi). Ces disparitions étaient fréquemment imputées aux tengu.

Les tengu ont aussi un problème d’image : le nez proéminent, qui constitue leur caractéristique la plus évidente, est généralement interprété comme un signe d’arrogance et d’auto-satisfaction. Lorsque quelqu’un devient soudain très en vogue, il est fréquent d’entendre d’autres personnes murmurer sur un ton désapprobateur : « Depuis peu, il s’est transformé en véritable tengu. » C’est une expression commune au Japon : « se comporter comme un tengu » veut dire faire montre de vanité et d’arrogance.

On est en droit de penser qu’à peu près tout le monde au Japon sait à quoi ressemblent les tengu, mais contrairement aux kappa , les lutins au long nez n’ont jamais accédé au statut de personnages populaires, mignons et sympathiques. Les tengu ont une apparence plus rébarbative. Étroitement liés aux pratiques ascétiques montagneuses de la religion syncrétique shugendo, ils sont souvent considérés comme des créatures semi-divines. Peut-être cela contribue-t-il à expliquer pourquoi ils n’ont pas touvé la même place dans le cœur des gens que les kappa et bien d’autres yôkai . Il y a en eux quelque chose d’intimidant. (Voir notre article : Les « yôkai » : faire la lumière sur l’histoire des créatures imaginaires et terrifiantes du Japon )

Les versions japonaises de la légende : une évolution qui va du renard à l’oiseau

Les légendes à propos du tengu sont arrivées au Japon aux environs du VIIe siècle. Selon le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), une grande étoile est apparue dans le ciel au cours du deuxième mois de l’année 637. Elle se déplaçait d’est en ouest, accompagnée d’un grondement semblable à celui du tonnerre. Frappé par cet étrange phénomène céleste, un moine bouddhiste répondant au nom de Min remarqua qu’il ne s’agissait pas d’une étoile filante ordinaire. Min avait fait des études en Chine dans le cadre d’une mission japonaise dans ce pays, et son observation s’appuyait sans doute sur des connaissances qu’il avait acquises sur les légendes chinoises relatives au tiangou.

En Chine, l’apparition d’un tiangou était interprétée comme un présage de guerre. Et comme il se doit, le Nihon Shoki, dans le texte qui fait suite au récit ci-dessus mentionné, parle d’un soulèvement des turbulentes tribus Emishi du nord-est du Japon. Ceci étant, l’association des tiangou/tengu avec les étoiles filantes et les météorites ne s’est jamais fermement enracinée au Japon. Bien au contraire, la lecture que donne le Nihon Shoki des caractères chinois 天狗 est « amatsu kitsune », ou « renard céleste ». Au cours de l’époque de Heian (794-1185), à partir du Xe siècle approximativement, s’est formée une croyance qui voulait que les tengu, comme les renards, pouvaient ensorceler les gens. Le Dit du Genji, écrit au XIe siècle, parle du tengu comme d’un redoutable yôkai, ressemblant à un lutin, qui trompe et enlève les gens.

De la fin de l’époque de Heian jusqu’au moyen-âge, à mesure que le tengu était associé avec les cieux, ses représentations se sont rapprochées de l’apparence d’un oiseau. Dans l’imaginaire, il ressemblait souvent au milan noir ou à d’autres rapaces. Le tengu apparaît à de nombreuses reprises dans le Konjaku monogatari, un recueil de contes compilé dans la première moitié du XIIe siècle, où il ressemble à une buse.



Le célèbre guerrier Minamoto Yoshitsune a passé son enfance sur le mont Kurama, à Kyoto, où, selon la légende, il a été formé aux arts martiaux par un Grand Tengu, avatar de la divinité shintô locale Kibune Myôjin, et par ses disciples, les Karasu-tengu, ou « Tengu-Corbeaux ». Cette estampe ukiyo-e d’Utagawa Kuniyoshi, qui date des années 1847-1852, puise son inspiration dans la pièce de théâtre nô Kurama tengu. (Avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’article)

Les tengu qui ont prédit la chute du shogunat de Kamakura

À peu près à l’époque où ils ont acquis leur apparence aviaire, les tengu ont été associés aux démons et aux diables qui étaient les ennemis jurés du bouddhisme. Quand le Bouddha, en quête de l’illumination, s’assit sous l’arbre de la bodhi, des démons apparurent pour le distraire et le détourner de sa méditation. On en vint à tracer un lien entre les tengu et ces démons malfaisants, et à penser qu’ils allaient tenter de faire entrave aux moines et de les détourner de leurs vies de dévotion.

L’idée se répandit également que les tengu étaient la réincarnation de mauvais prêtres bouddhistes. Peut-être un vieux prêtre érudit, mort la rage au cœur après avoir échoué dans sa lutte pour le pouvoir, allait-il renaître sous la forme d’un tengu. Étant donné que les prêtres étaient censés s’élever au-dessus des désirs mondains et des vaines émotions, arriver au terme de leur vie en restant victimes des attachements constituait une disgrâce et une dégénérescence. On pensait que ces prêtres érudits renaissaient, tels des anges déchus, sous forme de lutins dotés de pouvoirs démoniaques.

À partir du XIVe siècle, le Japon est entré dans une ère d’instabilité politique et de guerre civile, où deux cours rivales se disputaient le pouvoir. Cette période de turbulences a contribué à renforcer l’image des tengu en tant que présages de chaos et de conflits. D’une certaine façon, le retour au caractère originel que leur attribuait le folklore chinois s’en est trouvé entériné. Dans l’épopée Taiheiki, plusieurs tengu apparaissent devant Hôjô no Takatoki, le dernier régent du shogunat de Kamakura, en dansant et en chantant : « Combien il nous tarde de voir l’étoile démoniaque se lever au-dessus du temple Tennô-ji ! » L’étoile fantasmagorique mentionnée ici est un présage annonciateur de désordre dans l’empire, suggérant qu’une rébellion va éclater à proximité du Tennô-ji et détruire le shogunat. Le lien établi entre le tengu et un mystérieux corps céleste témoigne aussi d’un retour à la version chinoise de la légende. À l’époque, il existait une tendance à interpréter tout ce qui sortait de l’ordinaire comme l'œuvre des tengu. En ce sens, les tengu sont devenus dans le Japon des XIVe et XVe siècles les représentants les plus connus du monde inquiétant du surnaturel.



Cette estampe, réalisée en 1887 par Utagawa Kunimasa, représente la scène fameuse d’une pièce de kabuki basée sur le Taiheiki dans laquelle des tengu apparaissent devant le dirigeant Hôjô no Takatoki pour exécuter une danse prédisant la ruine de son gouvernement. (Avec l’aimable autorisation de l’auteur de l’article)