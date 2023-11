Anime Tokyo Station : un nouveau paradis de l’anime dans la capitale

Le Japon en photos

Pour tous les amateurs d’anime, un nouvel espace baptisé « Anime Tokyo Station » s’est ouvert dans la capitale nippone, proposant quelque 50 000 produits et documents. Les visiteurs peuvent plonger dans les coulisses de production d’un anime.

Un nouvel univers dédié à l’anime japonais s’est ouvert dans le quartier tokyoïte d’Ikebukuro. Baptisé « Anime Tokyo Station », il propose quelque 50 000 produits et documents conservés par le gouvernement métropolitain de Tokyo et l’Association de l’animation japonaise (AJA).

À l’entrée s’élève une tour composée de panneaux extraits d’animes célèbres disposés en spirale ; Doraemon, One Piece, Your Name... Dans la salle des archives, plongez dans les coulisses de production d’un anime. Vous pourrez constater de vos propres yeux de vrais storyboards, des planches de dessins sur celluloïde, des scripts… bref découvrir l’envers du décor de production d’un anime.



À l’entrée de Anime Tokyo Station, une tour arborant les personnages ou les scènes de 118 animes.



Au premier sous-sol, d’anciennes esquisses d’Astro, le petit robot, l’une des grandes œuvres de Tezuka Osamu.

Et les fans de Naruto vont être ravis ! Une exposition spéciale est consacrée au célèbre ninja jusqu’au 28 janvier 2024. Y sont présentés des figurines grandeur nature et des objets que possèdent les personnages. Vous pourrez également visionner une vidéo d’images de synthèse reproduisant les nombreuses techniques ninjutsu de Naruto. Vous préférez le jeu à l’anime ? Un espace propose de s’essayer à Naruto X Boruto Narutimate, sorti le 16 novembre.



Au 1er étage, une salle d’exposition. La première est consacrée à Naruto jusqu’à la fin janvier 2024.

Anime Tokyo Station

Adresse : Bâtiment Tôkyû East 5, 2-25-5 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Fermé le lundi (mais ouvert si c’est un jour férié, auquel cas fermeture le mardi suivant)

Horaires : 11 h 00 - 19 h 00

Tarif : gratuit

Accès : à quatre minutes à pied de la gare d’Ikebukuro

(Reportage et texte de Nippon.com)