Pourquoi le monde entier aime-t-il « Naruto », et qui étaient les vrais ninjas ?

Le manga et l'anime deviennent des marques

Naruto, le manga original, a été publié en série pendant 15 ans et s’est vendu à plus de 250 millions d’exemplaires. Naruto est la fierté du méga-contenu japonais, les animes, les jeux et les dérivés dans les autres médias étant également très populaires. Cet article décrypte la vision du monde de la série assez éloignée du genre shônen typique, centrée sur les combats entre shinobi, et explique la réalité des ninjas, qui reste fortement teintée de mystère à ce jour.

La vision du monde du « héros national » ninja Naruto est sorti en série dans le magazine Shônen Jump à partir de 1998, et le manga est immédiatement devenu un succès national. Adapté en anime en 2002, l'œuvre a été très vite largement appréciée au-delà des frontières japonaises, avec un total de 250 millions d’exemplaires en circulation dans le monde. Quand le site web officiel a organisé un concours de popularité mondial pour les personnages en janvier 2023, l’opération a recueilli pas moins de 4,6 millions de votes de toutes les régions du monde. Le personnage qui arrive en tête de cette enquête de popularité est Namikaze Minato, le père du personnage principal Uzumaki Naruto (qui n’arrive qu’en 6e position). Au Japon seulement, le numéro 1 est Uchiwa Itachi, le frère aîné de Sasuke, l’autre protagoniste de la série. En Amérique latine, Haruno Sakura s’est classée numéro 1, mais Minato a été largement plébiscité dans le monde entier. Les ninjas, dont Uzumaki Naruto se revendique, jouent évidemment un grand rôle dans la série. Cependant, n’oublions pas que cette œuvre est un monde fictif original avec sa propre culture et son histoire, créé par l’auteur Kishimoto Masashi. Dans l’univers de la série, il existe cinq grandes forces — le Feu, l’Eau, la Terre, le Vent et le Tonnerre — qui possèdent chacune leur propre village caché de ninjas et leur propre force armée. Les pays sont dirigés par une classe aristocratique appelée daimyô, à laquelle les ninjas doivent le respect. En retour, le daimyô donne son approbation finale lorsqu’il s’agit de choisir leur chef, le « hokage ». Les relations entre daimyô et ninjas sont toutefois équitables. Même les demandes émanant d’autres pays peuvent être acceptées par les ninjas à leur discrétion. D’ailleurs, la première grande mission de Naruto est de servir de garde du corps pour les ingénieurs d’un autre pays. Bien que l’image des ninjas soit surtout dominée par une attitude stoïque à toute épreuve, qui vivent tapis dans l’obscurité ou cachés parmi la population ordinaire pour mener des activités secrètes, dans Naruto, les ninjas sont flamboyants et affichent leurs activités. À un moment dans l’histoire cependant, l’un des professeurs de Naruto, Jiraiya, dit ceci à propos des ninjas : « Un ninja est quelqu’un qui endure avec patience. » Le stoïcisme des ninjas de l’ancien temps fait aussi partie de l’héritage des personnages de Naruto.

En 2002, trois ans après le début de la série, Naruto a été adapté en série anime par le studio Piero, diffusée à la télévision jusqu’en 2017, avec la suite Naruto Shippuden, © Masashi Kishimoto Scott / Shueisha, TV Tokyo, Piero. Quelles sont les origines des ninjas ? Les origines historiques des ninjas ne sont pas claires, car ils ont toujours été des personnes dont l’existence même était cachée. Selon certains, ils remonteraient au VIIe siècle dans l’Antiquité, mais ce n’est qu’au Moyen-Âge qu’ils apparaissent nommément dans l’histoire. Ils trouveraient leur origine dans les « voyous » apparus à la fin du XIIIe siècle (d’après « Qu’est-ce qu’un ninja ? », édité par le Conseil japonais des ninjas). Les « voyous » étaient, pour ainsi dire, des samouraïs irréguliers. Les samouraïs réguliers, pour leur part, étaient les serviteurs des shoguns, nés de l’union de seigneurs colons frontaliers et d’une aristocratie militaire descendante plus ou moins lointaine d’un empereur. L’épine dorsale de leurs revenus était donc l’agriculture. En revanche, les « voyous » constituaient une nouvelle couche sociale apparue avec le développement de l’économie monétaire, et l’activité économique liée aux échanges commerciaux était leur épine dorsale. Le mot « voyou », ou badass, a une consonance antisociale, mais bad, en anglais moderne, a aussi la nuance de cool. De même, le bad dans badass n’évoque pas uniquement un ruffian, mais inclut également des significations positives telles que « intelligent » ou « patient et fort ».

Membres de l’escouade des ninjas de Tokugawa Ieyasu et Hattori Hanzô, dont les activités sont centrées sur le château de Nagoya. La culture ninja est omniprésente dans le Japon moderne. (Jiji Press) Au XIVe siècle, alors que la dynastie mongole des Yuan règne sur la Chine, et que l’Europe est à la veille de la Guerre de Cent Ans, le Japon voit la montée sur le trône de l’empereur Godaigo, qui tente de reprendre le contrôle politique des samouraïs. Les premiers à suivre cet empereur sont les « voyous ». Ils mènent une guérilla et jouent avec les forces des samouraïs réguliers. Cependant, le shogun a fini par reprendre le pouvoir et les éléments rebelles sont devenus des forces indépendantes sur le terrain dans diverses régions. Finalement, au cours de la période des Provinces combattantes, lorsque de petits fiefs semi-indépendants s’établissent dans diverses régions du Japon, des communautés spécialisées dans ce que nous appellerions aujourd’hui des activités de renseignement et des opérations militaires irrégulières ont été créés à partir de ces forces. Ce sont les « ninjas ». Ils étaient employés par les daimyô, les « rois » de ces petits royaumes.

Un manuel du XVIIe siècle parle de la droiture des ninjas Leurs capacités sont légendaires. Une force et une endurance surhumaines. Une maîtrise des arts martiaux et de techniques de survie qui rendent possible l’impossible. Ils savent manier les armes à feu, y compris les bombes enfouies. Leurs tâches principales sont des opérations de renseignement par l’infiltration d’ennemis virtuels ou de pays en guerre, ou encore la manipulation d’informations par l’utilisation de messages cryptés ou leurres. Dans les temps modernes, cela s’apparenterait à l’utilisation de « fake news » pour influencer l’opinion publique. Ils auraient également mené des activités subversives et commis des assassinats. Bien que la vérité soit entourée d’obscurité, certains seigneurs de l’histoire japonaise, tels que Takeda Shingen et Uesugi Kenshin, ont effectivement trouvé la mort à un moment très opportuns pour leurs adversaires. La légende persiste à dire que des ninjas ne sont certainement pas étrangers à ces événements. Dans le monde de Naruto, les ninjas sont ouvertement actifs, et leurs missions couvrent même la recherche de chiens et chats perdus. Cependant, d’un autre côté, les activités illicites ou secrètes restent également dans leur apanage. On peut dire que ces aspects des ninjas sont également conformes à ceux des ninjas historiques. Il semble toutefois que même les ninjas historiques n’avaient aucune éthique et étaient prêts à accomplir n’importe quelle tâche contre rétribution. Il existe un livre appelé Mansen Shûkai, écrit vraisemblablement à la fin du XVIIe siècle. L’ouvrage traite des techniques ninja transmises par les familles ninja de Koga et d’Iga (qui font aujourd’hui partie des préfectures de Shiga et de Mie), que l’on peut considérer comme la terre sacrée des ninjas. Dans ce « manuel », la première vertu mise en avant est la droiture. Oui, la droiture du cœur. Un « bon esprit » indispensable On dit que la droiture est ce qui résulte de Jin-Gi-Chû-Shin ou « Bienveillance-Justice-Loyauté-Foi ». Jin est la bienveillance, l’humanité et la compassion ; Gi est la justice et le devoir. Comme l’a dit Hatake Kakashi, le maître de Naruto : « Voir où est la justice et ne pas lui faire honneur est un manque de courage. » Chû est la loyauté et l’esprit d’obéissance à son seigneur, et shin est la foi et l’esprit de confiance. Dans Naruto, c’est justement cette vertu qui fait que la confiance en ses camarades est une qualité très appréciée. Mais être « loyal » ne signifie pas perdre son âme et obéir aveuglément au seigneur. Il est clairement indiqué que le simple fait de se soumettre à un puissant qui vous ordonne de faire des choses scandaleuses n’est pas de la loyauté. Même Uchiwa Itachi, quand les chefs de village lui ont ordonné de porter la main sur des membres de sa famille, a pris sa propre décision après une douloureuse réflexion. Les ninjas acquièrent une force surhumaine grâce à un entraînement rigoureux. Ainsi, s’ils n’avaient pas le « bon esprit » de bienveillance et de loyauté, nul doute qu’ils seraient noyés dans le pouvoir ou l’exerceraient de manière non pas raisonnée mais émotionnelle. Tout cela est correctement reflété dans Naruto.

À l’occasion de la diffusion de l’anime Naruto le 3 octobre 2022 pour le vingtième anniversaire de la série, l’auteur Kishimoto Masashi a publié une illustration et un commentaire de félicitations © Kishimoto Masashi Scott/Shûeisha