À la découverte des 47 préfectures du Japon

La préfecture de Miyazaki est une terre de légendes, connue pour son climat tempéré et son magnifique littoral.

Miyazaki est située le long de la côte du pacifique, au sud-est de l’île de Kyûshû. C’est une région très montagneuse, culminant dans les pics volcaniques de la chaine des Kirishima. La capitale, Miyazaki, ainsi que la deuxième plus grande ville de la préfecture, Miyakonojô, sont situées dans de grandes plaines respectivement au centre et au sud-ouest.

La préfecture de Miyazaki en bref

Établie en 1871 (anciennement la province de Hyûga)

Capitale : Miyazaki

Population : 1 070 000 habitants (octobre 2020)

Superficie : 7 734 km2



Miyazaki

Selon la légende, c’est à Takachiho, dans le nord de la préfecture, que la déesse du soleil Amaterasu s’est cachée de son frère espiègle, Susanoo, un épisode clé dans la mythologie japonaise. On y trouve aussi les gorges de Takachiho, avec des falaises abruptes en basalte volcanique, et les chutes de Manai, ainsi que le sanctuaire de Takachiho, dont les représentations en soirée de danse et musique sacrée yo-kagura valent le détour. La côte de Nichinan, au sud, est très appréciée des amateurs de plage et de surf. Des îles au large sont dotées d’une luxuriante végétation tropicale et habitées par des troupes de macaques japonais sauvages. Les 400 kilomètres de littoral de la préfecture constituent un habitat important pour les tortues vertes.

La préfecture est par aileurs prisée par de nombreuses équipes sportives professionnelles car elle dispose de plusieurs camps d’entraînement, attirant des fans de tout le pays.



La légende dit que c’est dans la grotte d’Amano Yasukawara, au sanctuaire d’Iwato, que les divinités se sont concertées pour convaincre la déesse du soleil Amaterasu de sortir de sa cachette et rendre la lumière au monde. (Pixta)

Les terres riches et le climat tempéré de Miyazaki soutiennent un secteur agricole dynamique produisant des légumes de base tels les concombres et les poivrons, mais aussi des mangues et d’autres fruits. L’élevage du bétail, l’exploitation forestière et la pêche sont de même des secteurs importants. La préfecture est un gros producteur d’engrais chimiques, de pulpe de bois, de fibres synthétiques et d’appareils électroniques.



Un carillon à vent en poterie de Hyûga Hokoshima-yaki. (Pixta)



Les trois Miyazaki-ken (ken voulant dire préfecture mais aussi chien) représentent des produits et aspects connus de la préfecture. De gauche à droite, Hî-kun, Mû-chan et Kâ-kun. (© Préfecture de Miyazaki)

Personnalités originaires de Miyazaki

Komura Jutarô (1855-1911) : Diplomate qui a représenté le gouvernement japonais lors de la signature du traité de Portsmouth, après la guerre russo-japonaise de 1904-1905.

Takaki Kanehiro (1849-1920) : Médecin naval qui a fait ses études au Royaume-Uni et a trouvé un remède pour le béribéri, une maladie endémique au Japon. Il a aussi fondé l’école de médecine de Sei-I-Kwai qui est par la suite devenu l’école de médecine de l’université Jikei, ainsi qu’un hôpital pour les moins fortunés, le Yushi Kyoritsu Tokyo, auquel était associé la première école pour infirmières du Japon.

(Photo de titre : les formations rocheuses appelées Oni no Sentakuita, ou la « planche à laver du démon », sur la côte Nichinan. Pixta)